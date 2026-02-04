西野未姫「峯岸みぃちゃんに会いに」 “同い年”愛娘たちの仲良し“おそろいコーデ”ショット披露「ミニAKBだー」「双子ちゃんみたい」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（26）が1日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）と、元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）の長女（1）が“おそろいコーデ”で仲良く遊ぶショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「双子ちゃんみたい」“おそろいコーデ”で仲良く遊ぶ西野未姫＆峯岸みなみの愛娘たち
西野は「峯岸みぃちゃんに会いに岡崎に遊びに行ってきました〜」とつづり、複数枚の写真を投稿。写真には、公園の遊具で遊ぶにこりちゃんと、峯岸の愛娘の姿が収められており、寄り添いながら過ごす様子が印象的に写し出されている。
投稿では「ばぁばにみぃちゃんベビーとにこりのお揃いの洋服を作ってもらって撮影会」「仲良しな姿が可愛すぎて癒されました」と、西野の母手作りの“色違いコーデ”の洋服を身につけていることなど、ほほ笑ましいエピソードも紹介。さらに「1歳過ぎた2人が一緒に遊べるようになった事が感動的だったなぁ」と、成長への喜びも明かしている。
コメント欄では「ミニAKBだー 可愛い」「ばぁば本当作るのお上手です」「にこりちゃんかわいい お洋服もとてもかわいい」「お洋服もベビちゃんたちも可愛すぎますっ」「お揃いのお洋服着て双子ちゃんみたい」「うわぁ〜！かわいい チェックがお似合い 2人でどんなおしゃべりしたのかな？」などの反響が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子長女・にこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。
