WBC「侍ジャパン」残りの1人は吉田正尚

　3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」に出場予定の、侍ジャパン選手について、すでに発表済みの選手29人に加えて、残りの1人が吉田正尚（ボストン・レッドソックス）に決定した。4日、発表された。

　最終の公式選手ロースターは、日本時間6日に「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」より発表される予定。MLB所属選手のチーム合流時期は未定。NPB所属選手については、同年2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる事前合宿（宮崎）から参加予定となる。

■吉田正尚コメント
この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます。

■投手
松井裕樹　背番号：1　サンディエゴ・パドレス
宮城大弥　背番号：13　オリックス・バファローズ
伊藤大海　背番号：14　北海道日本ハムファイターズ
大勢　背番号：15　読売ジャイアンツ
大谷翔平　背番号：16　ロサンゼルス・ドジャース
菊池雄星　背番号：17　ロサンゼルス・エンゼルス
山本 由伸　背番号：18　ロサンゼルス・ドジャース
菅野智之　背番号：19　FA
種市篤暉　背番号：26　千葉ロッテマリーンズ
高橋宏斗（※高＝はしごだか）　背番号：28　中日ドラゴンズ
曽谷龍平　背番号：47　オリックス・バファローズ
北山亘基　背番号：57　北海道日本ハムファイターズ
平良海馬　背番号：61　埼玉西武ライオンズ
松本裕樹　背番号：66　福岡ソフトバンクホークス
石井大智　背番号：69　阪神タイガース

■捕手
若月健矢　背番号：4　オリックス・バファローズ
坂本誠志郎　背番号：12　阪神タイガース
中村悠平　背番号：27　東京ヤクルトスワローズ

■内野手
牧秀悟　背番号：2　横浜DeNAベイスターズ
小園海斗　背番号：3　広島東洋カープ
牧原大成　背番号：5　福岡ソフトバンクホークス
源田壮亮　背番号：6　埼玉西武ライオンズ
佐藤輝明　背番号：7　阪神タイガース
岡本和真　背番号：25　トロント・ブルージェイズ
村上宗隆　背番号：55　シカゴ・ホワイトソックス

■外野手
近藤健介　背番号：8　福岡ソフトバンクホークス
周東佑京　背番号：20　福岡ソフトバンクホークス
森下翔太　背番号：23　阪神タイガース
鈴木誠也　背番号：51　シカゴ・カブス
吉田正尚　背番号：34　ボストン・レッドソックス