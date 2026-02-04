WBC「侍ジャパン」残りの1人は吉田正尚「自分の役割を全うしたい」【選手一覧】
3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」に出場予定の、侍ジャパン選手について、すでに発表済みの選手29人に加えて、残りの1人が吉田正尚（ボストン・レッドソックス）に決定した。4日、発表された。
最終の公式選手ロースターは、日本時間6日に「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」より発表される予定。MLB所属選手のチーム合流時期は未定。NPB所属選手については、同年2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる事前合宿（宮崎）から参加予定となる。
■吉田正尚コメント
この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます。
■投手
松井裕樹 背番号：1 サンディエゴ・パドレス
宮城大弥 背番号：13 オリックス・バファローズ
伊藤大海 背番号：14 北海道日本ハムファイターズ
大勢 背番号：15 読売ジャイアンツ
大谷翔平 背番号：16 ロサンゼルス・ドジャース
菊池雄星 背番号：17 ロサンゼルス・エンゼルス
山本 由伸 背番号：18 ロサンゼルス・ドジャース
菅野智之 背番号：19 FA
種市篤暉 背番号：26 千葉ロッテマリーンズ
高橋宏斗（※高＝はしごだか） 背番号：28 中日ドラゴンズ
曽谷龍平 背番号：47 オリックス・バファローズ
北山亘基 背番号：57 北海道日本ハムファイターズ
平良海馬 背番号：61 埼玉西武ライオンズ
松本裕樹 背番号：66 福岡ソフトバンクホークス
石井大智 背番号：69 阪神タイガース
■捕手
若月健矢 背番号：4 オリックス・バファローズ
坂本誠志郎 背番号：12 阪神タイガース
中村悠平 背番号：27 東京ヤクルトスワローズ
■内野手
牧秀悟 背番号：2 横浜DeNAベイスターズ
小園海斗 背番号：3 広島東洋カープ
牧原大成 背番号：5 福岡ソフトバンクホークス
源田壮亮 背番号：6 埼玉西武ライオンズ
佐藤輝明 背番号：7 阪神タイガース
岡本和真 背番号：25 トロント・ブルージェイズ
村上宗隆 背番号：55 シカゴ・ホワイトソックス
■外野手
近藤健介 背番号：8 福岡ソフトバンクホークス
周東佑京 背番号：20 福岡ソフトバンクホークス
森下翔太 背番号：23 阪神タイガース
鈴木誠也 背番号：51 シカゴ・カブス
吉田正尚 背番号：34 ボストン・レッドソックス
