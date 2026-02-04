ボートレース浜名湖のヴィーナスシリーズ第20戦「マンスリーBOATRACE杯」は4日、12Rで優勝戦が行われ、鎌倉涼（36＝大阪）がコンマ17のトップスタートから押し切って1着。昨年12月31日のプレミアムG1クイーンズクライマックス（大村）以来となる通算25回目の優勝を飾った（浜名湖では昨年8月11日のプレミアムG1レディースチャンピオン以来5回目）。2着に石原凪紗、3着は谷口佳蓮が入り3連単＜1＞＜5＞＜6＞は5920円（17番人気）。

レース直後のインタビューで鎌倉は「ホッとしました。風も、だいぶやんでくれたので良かったです。安定板がつかない方が良かったです」と穏やかな水面で戦えたことを喜び「1マークは失敗して差されたかと思ったけど、エンジンのおかげで逃げられました」と相棒56号機をねぎらった。

「大好きな水面」と言う湖面で今年初勝利を飾った昨年の夏冬女王は15〜19日のからつ「か・らっキーバトル」を経て24日〜3月1日のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」（鳴門）に出場する予定。

なお昨年7月7日のからつヴィーナスシリーズ第8戦初日8Rで落水して左上腕骨骨折という重傷から約7カ月ぶりの復帰戦で優勝戦に進出、デビュー初優勝だった一昨年8月24日の浜名湖G3オールレディース以来2回目の優勝を目指した川井萌（24＝静岡）は4着だった。