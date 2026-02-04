プロ野球・ヤクルトの1軍春季キャンプは沖縄・浦添市で開催中。これに参加している内山壮真選手が、現在の状態や意気込みについて明かしました。

今季は内山選手にとって“心機一転”となる様々な変化が。昨季は捕手登録でありながら外野手として躍動していましたが、今季から内野手にコンバートすることになりました。さらに背番号も「33」から「3」に変更となっています。

春季キャンプでの思いについては「新しく内野に挑戦というところで、首脳陣の方もやっぱり僕がどれだけ内野を守れるかっていうのはすごく気にしているところだと思うので、しっかり守れるぞっていうところを見せられれば」とコメント。現在はまだボールの握りかえなどにミスが生まれていることにも触れ「新しいポジションでしっかりレギュラーも取りたいなっていう風にも思っているので、守備もバッティングも頑張りたい」と意気込みます。

さらに背番号の変更についても「新鮮な気持ち。チームの顔になるような選手がつける番号だと思うので、その自覚を持ってしっかりやりたい」と語りました。

昨季は自身初の100試合以上の出場で、規定打席にも到達。「次の年っていうのはやっぱりすごく、周りからも色んな期待の目で見られている。さらに結果を残さないといけない立場になってると思うので、そういった意味でも去年以上の成績を残せるように」とシーズンの躍動を誓いました。