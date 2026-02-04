2月8日に投開票の衆議院選挙。期日前投票が7日まで行われますが、県内で投票用紙の交付誤りや交付漏れが発生しています。



魚沼市選挙管理員会によりますと3日午前10時前、市内の二分地区に設置された移動式の期日前投票所で有権者1人に対し、「小選挙区」の投票用紙を「比例代表」の投票用紙と取り違えて交付しました。その結果、誤った投票用紙で投票させたということです。



投票用紙の残数が合わなかったことで交付誤りが発覚。対象となる有権者は特定されていませんが、投票時間や個別の調査などから可能性のある2人に対し、投票が無効になるおそれがあるとして謝罪したということです。





人員やスペースの都合で1人の係員が「小選挙区」「比例代表」「最高裁判所裁判官国民審査」の3枚の投票用紙を順に交付するようにしていたということですがスペースに限りのある移動期日前投票所でも、投票用紙が適正に交付されていることを投票管理者や投票立会人が確認できる会場配置にするなど注意喚起するとしています。一方、投票用紙の交付漏れも発生しています。村上市選挙管理委員会によりますと3日、村上地区の期日前投票所で「比例代表」と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙が、「小選挙区」より1枚多く残ったことが判明。有権者1人に対し棄権の意志表示を確認できず、投票用紙を交付しなかったということです。投票に来た人が、小選挙区の投票後に、比例代表と国民審査の交付場所に立ち寄らずに投票所を出たとみられています。市選管によると残票は随時確認するようにしていて、午後4時時点では残票の差異はなかったということですが、午後4時45分に確認した際、投票用紙の残数が合わないことが判明したことから約45分の間に投票所を退出したのではないかとみられています。棄権の意志を表明する人には投票用紙を交付しないということですが、場内が混雑していたこともあり退出に気づけず、意志表明が確認できなかったということです。再発防止のため場内が混雑していても順序良く入場させ、投票する人の動きによく目配りするよう指示したとしています。