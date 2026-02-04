ヤマハ<7951.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４５８０億円から４６２０億円（前期比横ばい）へ、最終利益を２３０億円から２４０億円（前期比７９．８％増）へ上方修正した。中国でのピアノの需要減が継続する一方、ギターや電子楽器を中心に北米や欧州、その他の地域が堅調に推移しているほか、為替影響の上振れも寄与する。同時に「ＩＮＰＲＥＳ」「ＲＭＸ」シリーズなどのゴルフクラブを中心とするゴルフ用品事業からの撤退を発表し、それに伴う構造改革費用２０億円が発生するが、これを織り込み済みとした。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３４１０億１４００万円（前年同期比２．８％減）、純利益２０１億８９００万円（同４１．３％増）だった。中国でのピアノの販売の減少や業務用音響機器の高需要の一巡、為替の円高による影響などで売上高は減少したものの、前期に中国、インドネシア工場のピアノ生産設備などに関して１０９億円の減損損失を計上した反動で最終利益は大幅増益となった。



出所：MINKABU PRESS