【レポート】二宮和也、サントリー“こだわり酒場”新CM発表会に登壇「自分はフェイスが少しベビーなので（笑）“大将”役には驚きました」

二宮和也が酒場の大将を演じる、サントリー“こだわり酒場”の新TVCM『あの大将の酒場』篇が、2月6日から全国にて順次オンエア。これに先立ち、二宮和也が登壇する『こだわり酒場』新CM発表会が2月4日に開催された。

■「まず、この居酒屋のセットがテンション上がりますね」

発表会では、CM上映後、二宮和也がCMの世界観そのままに、ハチマキと前掛けの大将スタイルで、のれんをくぐって登場。居酒屋風のセットとマッチした出で立ちに、会場からは温かい拍手が送られた。

自身の大将の衣装について、「まず、この居酒屋のセットがテンション上がりますね。CMの衣装で登場させてもらいましたので、今日はいろいろなお話ができればと思います！」とコメント。続けて、「酒のこだわりを感じる、ごきげんで飲める素晴らしいお酒ができたので、しっかり紹介させてください」と、意気込みを語った。

新CMの撮影時のエピソードについて聞かれると「よく知っている商品だったので、緊張してしまいましたね。自分はフェイスが少しベビーなので…（笑）大将役には驚きました」と明かした。

続いて、二宮がタンブラーをかき混ぜて最後の仕上げを行う、“かき混ぜ完成式”を実施。

お酒をつくる際の「酒のうまさへのこだわり」について問われると、二宮は「氷を山盛りに入れて、タンブラーも冷やします」と説明。さらに「 “炭酸が抜けないように最後にゆっくり1回かき混ぜる”のも大事です」と、二宮流の飲み方を紹介した。

その後、実際にマドラーを手に取り、ゆっくりとタンブラーをかき混ぜる“かき混ぜ完成式”を披露。完成後には、そのシュールさに二宮も「本当に、こうやってレクチャーを受けたんですよ！」と会場を説得し、笑いを誘った。

“かき混ぜ完成式“のあとは、いよいよ“ダブル乾杯”へ。二宮は“こだわり酒場のレモンサワー”と“こだわり酒場のタコハイ”を両手に持ち「酒のうまさに、こだわり酒場！」の掛け声とともに乾杯。

試飲後の感想を聞かれると、二宮は「酒のうまさの黄金比率を追い求め、こだわり酒場ならではおいしさに到達しています。仲間とごきげんに飲めますし、缶はいろいろなお家や場所にも一緒に行けるのでうれしいなと思います」とコメント。さらに、飲みたいシーンについて問われると、「大将としての目線で言うと、このこだわり酒場が、仲間と楽しく飲んでいるそばにあったらいいなと思いますね」と、仲間との晩酌シーンを思い浮かべながら答えた。

■「嵐を待っていてくださった方々をごきげんにしたい」

「こだわり酒場」ブランドが大切にしている「品質へのこだわり」と「ごきげんな晩酌時間」にちなみ、二宮自身の「ごきげん」についてもトークが展開。

2026年に入って「ごきげん」になった出来事を問われ、二宮は「プライベートで新年の挨拶に行った帰り道、皇居でのご挨拶のタイミングと重なったのですが、信号待ちをしているときにすごい数の人に写真を撮られまして、ずっとONの顔をしていました。でも、ふとカメラが自分に向いていないと思って後ろを振り向いたら、皇族の方の先導車の前を走っていて。縁起がいいなと思いましたね（笑）」とまさかのエピソードで、会場を和ませた。

また、「今年『ごきげん』にしたいコトやモノ、ヒトは？」という質問には、「今年は嵐のコンサートもありますし、ありがたいことに今まで待ってくださった方々がいるので、まずはその方たちをごきげんにしたいです」と、ファンへの思いを語った。

「ごきげん」に過ごすために大事にしているルーティーンについては、「基本的なルーティーンを組んだうえで、特別感を得るためにあえてそのルーティーンを壊すことが大事だなと思います」と明かした。

続いて、「こだわり酒場」にちなんで、二宮の「こだわり」ポイントを、フリップを使用しながら発表。

まず、仕事の「こだわり」ポイントとして「おもしろがる」と回答。「お仕事をいただくだけでなく、興味をもって向き合うことを大切にしています。自分もおもしろがっていないと良さが伝わらないのではと思うので、皆さんにもおもしろさを伝えていきたいです」と、俳優として活躍する二宮ならではの「こだわり」を明かした。

続いて、日常の「こだわり」ポイントは「否定をしない」と挙げ、「否定から入ってしまうと、もったいないなと思うので、それに対して肯定しながら話し合っていくのが大事だと思います」とその理由も語った。

最後に、お酒を飲むときの「こだわり」ポイントとして「楽しく!!」を発表。「乾杯をしたとき、昔飲んだことを思い出すなど、楽しく飲んでもらいたいです。こだわり酒場が楽しい思い出の隣にいてほしいと思いますし、この酒のうまさで、話にも花が咲くのではないかな？ と思います！」と「こだわり」を紹介した。

イベントの締めくくりには、「ずっとうまくなり続けているこだわり酒場の、酒のうまさやこだわり、ごきげんで飲もうという気持ちが詰まっているレモンサワーとタコハイです。ぜひひとりでも多くの人に飲んでいただけたらと思います！」と意気込みを語り、会を締めた。

