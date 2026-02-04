　4日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7321枚だった。うちコールの出来高が3758枚と、プットの3563枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の540枚（7円安208円）。プットの出来高トップは5万円の338枚（13円安218円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 155　　　 0　　　 1　　68000　
　　19　　　 0　　　 1　　67000　
　　 2　　　 0　　　 2　　66000　
　　31　　　-1　　　 3　　65000　
　　61　　　-1　　　 5　　64000　
　 241　　　 0　　　10　　63000　
　 110　　　-3　　　16　　62000　
　 212　　　-4　　　33　　61000　
　 533　　　-8　　　59　　60000　
　 438　　 -13　　 105　　59000　
　 540　　　-7　　 208　　58000　
　 509　　 -60　　 335　　57000　
　　 2　　　　　　 410　　56625　
　 128　　 -50　　 480　　56500　
　　 3　　　　　　 475　　56375　
　　15　　-140　　 530　　56250　
　　 1　　-245　　 455　　56125　
　 169　　 -90　　 620　　56000　
　　 9　　-100　　 620　　55875　
　　17　　 -60　　 640　　55750　
　　 2　　　　　　 710　　55625　
　　66　　-135　　 750　　55500　
　　 5　　-240　　 765　　55375　　1885 　　　　　　　 1　
　　24　　-230　　 820　　55250　
　　 9　　　　　　 870　　55125　
　 246　　-160　　 925　　55000　　1585 　　+160　　　 4　
　　 9　　　　　　 980　　54875　
　　13　　-185　　1065　　54750　　1520 　　+195　　　 1　
　　 2　　-150　　1095　　54625　　1415 　　+160　　　 4　
　　53　　-185　　1260　　54500　　1350 　　+155　　　21　
　　 8　　　 0　　1220　　54375　　1270 　　　　　　　21　
　　28　　 +70　　1340　　54250　
　　 2　　-235　　1430　　54125　　1160 　　+105　　　38　
　　54　　-320　　1455　　54000　　1115 　　+100　　 150　
　　　　　　　　　　　　　53875　　1110 　　+115　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53750　　1025 　　+120　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 985 　　　　　　　 2　
　　33　　-305　　1795　　53500　　 935 　　+100　　　20　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 865 　　 +35　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 845 　　 +80　　　24　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 835 　　　　　　　 4　
　　 4　　-235　　2100　　53000　　 740 　　 +50　　 204　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 760 　　+105　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 725 　　+105　　　20　
　　 1　　+505　　2155　　52625　　 715 　　 +80　　　10　
　　 3　　 -95　　2420　　52500　　 630 　　 +55　　　73　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 630 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 600 　　 +85　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 580 　　 +80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 525 　　 +30　　　80　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 495 　　 +35　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 480 　　 +55　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 470 　　 +35　　　 1　