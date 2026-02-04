日経225オプション2月限（4日日中） 5万8000円コールが出来高最多540枚
4日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7321枚だった。うちコールの出来高が3758枚と、プットの3563枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の540枚（7円安208円）。プットの出来高トップは5万円の338枚（13円安218円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
155 0 1 68000
19 0 1 67000
2 0 2 66000
31 -1 3 65000
61 -1 5 64000
241 0 10 63000
110 -3 16 62000
212 -4 33 61000
533 -8 59 60000
438 -13 105 59000
540 -7 208 58000
509 -60 335 57000
2 410 56625
128 -50 480 56500
3 475 56375
15 -140 530 56250
1 -245 455 56125
169 -90 620 56000
9 -100 620 55875
17 -60 640 55750
2 710 55625
66 -135 750 55500
5 -240 765 55375 1885 1
24 -230 820 55250
9 870 55125
246 -160 925 55000 1585 +160 4
9 980 54875
13 -185 1065 54750 1520 +195 1
2 -150 1095 54625 1415 +160 4
53 -185 1260 54500 1350 +155 21
8 0 1220 54375 1270 21
28 +70 1340 54250
2 -235 1430 54125 1160 +105 38
54 -320 1455 54000 1115 +100 150
53875 1110 +115 3
53750 1025 +120 9
53625 985 2
33 -305 1795 53500 935 +100 20
53375 865 +35 9
53250 845 +80 24
53125 835 4
4 -235 2100 53000 740 +50 204
52875 760 +105 6
52750 725 +105 20
1 +505 2155 52625 715 +80 10
3 -95 2420 52500 630 +55 73
52375 630 3
52250 600 +85 10
52125 580 +80 1
52000 525 +30 80
51875 495 +35 6
51750 480 +55 8
51625 470 +35 1
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
155 0 1 68000
19 0 1 67000
2 0 2 66000
31 -1 3 65000
61 -1 5 64000
241 0 10 63000
110 -3 16 62000
212 -4 33 61000
533 -8 59 60000
438 -13 105 59000
540 -7 208 58000
509 -60 335 57000
2 410 56625
128 -50 480 56500
3 475 56375
15 -140 530 56250
1 -245 455 56125
169 -90 620 56000
9 -100 620 55875
17 -60 640 55750
2 710 55625
66 -135 750 55500
5 -240 765 55375 1885 1
24 -230 820 55250
9 870 55125
246 -160 925 55000 1585 +160 4
9 980 54875
13 -185 1065 54750 1520 +195 1
2 -150 1095 54625 1415 +160 4
53 -185 1260 54500 1350 +155 21
8 0 1220 54375 1270 21
28 +70 1340 54250
2 -235 1430 54125 1160 +105 38
54 -320 1455 54000 1115 +100 150
53875 1110 +115 3
53750 1025 +120 9
53625 985 2
33 -305 1795 53500 935 +100 20
53375 865 +35 9
53250 845 +80 24
53125 835 4
4 -235 2100 53000 740 +50 204
52875 760 +105 6
52750 725 +105 20
1 +505 2155 52625 715 +80 10
3 -95 2420 52500 630 +55 73
52375 630 3
52250 600 +85 10
52125 580 +80 1
52000 525 +30 80
51875 495 +35 6
51750 480 +55 8
51625 470 +35 1