日経225オプション3月限（4日日中） 6万2000円コールが出来高最多132枚
4日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2447枚だった。うちプットの出来高が1499枚と、コールの948枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の112枚（1円安17円）。コールの出来高トップは6万2000円の132枚（63円安170円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -5 7 72500
36 -8 13 70000
93 -13 18 69000
40 -19 24 68000
33 -10 41 67000
31 -14 53 66000
21 -10 73 65000
10 -30 90 64000
12 -22 138 63000
132 -63 170 62000
70 -53 246 61000
94 -60 355 60000
42 -85 510 59000
40 -105 700 58000
54 -205 785 57500
76 -145 950 57000
7 -200 1100 56500
1 1120 56250
40 -170 1290 56000
2 1335 55875
4 0 1365 55750
5 -205 1465 55500
1 1545 55375
1 +15 1600 55250
3 +460 1675 55125
61 -165 1735 55000 2300 +85 4
54875 2235 2
6 -255 1855 54750 2275 1
13 1920 54625 2220 +170 1
11 +5 1985 54500 2050 +60 13
54375 2075 12
4 -310 2060 54250
4 +165 2195 54000 1835 +100 30
53875 1785 2
53125 1570 1
53000 1450 +35 42
52500 1360 +110 6
52125 1180 2
52000 1145 +30 16
51875 1150 4
51625 1090 7
51500 1135 +130 4
51375 1045 +65 5
51250 980 17
51125 975 5
51000 925 +25 76
50875 945 +10 26
50750 870 +5 17
50500 815 +20 38
50375 805 7
50250 780 +25 3
50125 770 3
50000 775 +70 32
