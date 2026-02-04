　4日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2447枚だった。うちプットの出来高が1499枚と、コールの948枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の112枚（1円安17円）。コールの出来高トップは6万2000円の132枚（63円安170円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-5　　　 7　　72500　
　　36　　　-8　　　13　　70000　
　　93　　 -13　　　18　　69000　
　　40　　 -19　　　24　　68000　
　　33　　 -10　　　41　　67000　
　　31　　 -14　　　53　　66000　
　　21　　 -10　　　73　　65000　
　　10　　 -30　　　90　　64000　
　　12　　 -22　　 138　　63000　
　 132　　 -63　　 170　　62000　
　　70　　 -53　　 246　　61000　
　　94　　 -60　　 355　　60000　
　　42　　 -85　　 510　　59000　
　　40　　-105　　 700　　58000　
　　54　　-205　　 785　　57500　
　　76　　-145　　 950　　57000　
　　 7　　-200　　1100　　56500　
　　 1　　　　　　1120　　56250　
　　40　　-170　　1290　　56000　
　　 2　　　　　　1335　　55875　
　　 4　　　 0　　1365　　55750　
　　 5　　-205　　1465　　55500　
　　 1　　　　　　1545　　55375　
　　 1　　 +15　　1600　　55250　
　　 3　　+460　　1675　　55125　
　　61　　-165　　1735　　55000　　2300 　　 +85　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54875　　2235 　　　　　　　 2　
　　 6　　-255　　1855　　54750　　2275 　　　　　　　 1　
　　13　　　　　　1920　　54625　　2220 　　+170　　　 1　
　　11　　　+5　　1985　　54500　　2050 　　 +60　　　13　
　　　　　　　　　　　　　54375　　2075 　　　　　　　12　
　　 4　　-310　　2060　　54250　
　　 4　　+165　　2195　　54000　　1835 　　+100　　　30　
　　　　　　　　　　　　　53875　　1785 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1570 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1450 　　 +35　　　42　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1360 　　+110　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1180 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1145 　　 +30　　　16　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1150 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1090 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1135 　　+130　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1045 　　 +65　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 980 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 975 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 925 　　 +25　　　76　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 945 　　 +10　　　26　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 870 　　　+5　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 815 　　 +20　　　38　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 805 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 780 　　 +25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 770 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 775 　　 +70　　　32　