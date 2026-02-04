日経225オプション4月限（4日日中） 5万5000円コール2055円
4日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は20枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万5000円の1枚（2055円）だった。プットのの合計出来高は16枚。プットの出来高トップは5万2375円の5枚（1795円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 24 72500
1 -50 480 61000
1 -120 580 60000
58000 5060 2
1 2055 55000
52375 1795 5
48500 900 2
41000 205 1
35000 100 1
34000 100 1
18000 11 -1 3
10000 3 -1 1
株探ニュース
