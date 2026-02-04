　4日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は20枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万5000円の1枚（2055円）だった。プットのの合計出来高は16枚。プットの出来高トップは5万2375円の5枚（1795円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　24　　72500　
　　 1　　 -50　　 480　　61000　
　　 1　　-120　　 580　　60000　
　　　　　　　　　　　　　58000　　5060 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　2055　　55000　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1795 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 900 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 205 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 100 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 100 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　11 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　-1　　　 1　


株探ニュース