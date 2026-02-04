おつとめ品＝食品じゃないの？ある意味“おつとめを終えた品”に衝撃。発想がクセになる大人気ギャグ漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だがくすっと笑えて、どこか読み続けたくなる作品だ。本作を描いた理由や裏話などについて、のぞみわたる(@nozomiwataru)さんにインタビューした。
■予想を軽々と超えてくる、クセ強な日常ギャグ
三度の飯よりギャグが好きで、常に笑いに飢えているという作者ののぞみわたるさん。数々のギャグは、ふとした瞬間に思いつくことがほとんどなのだそうだ。「一度アイデアが出るとほかのネタも同時に思いつくことが多いので、そのときはここぞとばかりにスマホにメモしています」と制作の裏側を語ってくれた。普段は読む漫画もギャグ漫画が中心で、YouTubeではお笑い芸人のコント動画をよく観ているという。ただし、意識しているのはギャグに限らず、さまざまなコンテンツに触れてインプットすること。「とりあえずアイデアの種を集められるだけ集めて、あとは脳が勝手に組み立ててくれるのを待つって感じですかね」と、ギャグ漫画が生まれるプロセスを教えてくれた。
今後の目標については、「とにかくこれからもたくさんのおもしろい漫画を描いていきたいですね。幸いアイデアだけは無限に湧いてくるので、あとはそれをどれだけイメージ通りに表現できるかだと思います。今後もこの活動を通じてできるだけ多くの人に笑ってもらえるよう頑張ります！」と前向きな言葉を聞かせてくれた。
どの作品にもきちんとオチがあり、「おつとめ品」というタイトルの4コマ漫画では、とんでもない“おつとめ品”が登場する。どんなおつとめを終えたのか、気になるような、知らない方がいいような…？
読み手をしっかり笑わせてくれる4コマ漫画で、サクッと読める手軽さも人気の理由だろう。最近あまり笑えていないな…という人は、ぜひ一度、のぞみわたるさんのギャグ漫画の世界に浸ってみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。