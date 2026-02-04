熱愛報道が話題の村重杏奈、“芸能人好き”っぷりをぶっちゃけ 「DM来ない？」のきわどい質問にも即答
タレントの村重杏奈（27）が3日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』（毎週火曜 後11：00）に出演。芸能人同士の結婚観について赤裸々告白した。
【写真】サイズの違いがハンパない！…話題を呼んでいる村重杏奈の幼少期ショット
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。3日の放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第3弾を放送した。
スタジオでは、ゲストにAKB48の元メンバー・松井珠理奈と、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が登場。1月に結婚を発表した松井が、夫との交際について「今までお互いにノースキャンダルです」と明かし、アイドルの鑑ともいえる事実にMC陣が感心する中、話題は村重の結婚観へ。
ニューヨーク・屋敷から「結婚相手が芸能人とかは？」と問われた村重は「うらやましいですよ」「めっちゃ芸能人好き！」と、欲望を隠さず食い気味に断言。ニューヨーク・嶋佐から「なんで芸能人が好きなの？」と聞かれ、「明るくないですか？」と答えた村重は、続いて「芸能人からDM来ない？」という質問には「来ない」と即答。“芸能人好き”を公言しすぎて、芸能関係のスタッフからも警戒されていると切実に語った。
さらに、屋敷からの「同じくらいカッコいい素人と芸能人がいたらどうする？」という質問にも、村重は「そりゃあ芸能人です！」とキッパリ回答。その清々しいまでの“芸能人好き”っぷりに、さらば青春の光・森田が「お見送り芸人しんいちの女版」と例えると、村重は「嫌なんですよ！お見送り芸人しんいちが行けない仕事、村重が行ってる」と明かし、スタジオ爆笑となった。
