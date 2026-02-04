映画『ザ・ホエール』で第95回アカデミー賞®主演男優賞を受賞したブレンダン・フレイザーさん主演の映画『レンタル・ファミリー』のヒット祈願＆来日記者会見が東京・神楽坂の赤城神社で行われ、ブレンダンさんとともに俳優の平岳大さん、山本真理さん、ゴーマン シャノン 眞陽さん、柄本明さん、HIKARI監督が登場しました。



【写真を見る】【ブレンダン・フレイザー】2年ぶりに来日しヒット祈願 共演・柄本明の英語を「素晴らしい」と絶賛【レンタル・ファミリー】





オール日本ロケで敢行された本作は、東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）が本来の自分自身を見失いかけていた時に爛譽鵐織覯搬沖瓩箸靴涜梢佑凌誉犬涼罎猫牴召劉疚魍笋魃蕕犬觧纏に出会い、想像もしなかった人生の一部を体験していく感動ドラマ。









2年ぶりの来日にブレンダンさんは狷本のトップフィルムメーカーや俳優さんみんなで作った作品で、この作品の一部になれたことを特別に思っております。25年前に日本に来た時から、日本で日本の方と映画を作りたいという夢を持っていました。この作品に出会えたこととても嬉しく思っております瓩半亟蕁

会見の前には、赤城神社で「ヒット祈願」も行われ、ブレンダンさんは「特別な体験でした」と回顧。犧２鷄蕕犬震鬚魯▲瓮螢人で、7年ぐらい日本に住んでいます。物語は彼の自己発見の旅で、何度も神社に足を入れる瞬間があって、（神社に）入るたびに本来の自分に気づいていく物語でもある瓩蛤酩覆瞭睛討砲弔い童譴雖犁祷していただいて特別な体験をさせてもらいました瓩判室造靴辛従陲鮓せました。









ブレンダンさんと共演した柄本さんは猊畸覆らとっても素敵な方で、ブレンダンさんの素敵さのままフィリップになっている。一緒にやらせていただいて非常に光栄でした瓩箸砲辰海蝓







また、柄本さんは今回英語でのセリフもあるとのこと。ブレンダンさんが犹笋眛本語の台詞があるけど、私の日本語をあまり凄いって思わないでください。柄本さんの英語の方が素晴らしいので瓩搬臉篁拭Ｊ阻椶気鵑廊猖佑榔儻譴鮹れないし、ブレンダンさんは日本語をしゃべれないので、異国語という戦いで共闘できた。あるシーンでは相談しなくても、ブレンダンさんの顔を見るとこれで何か生まれるというか幸せな瞬間に巡り合えてよかった瓩隼１討魘Δ望茲蟇曚┐臣膣屬亡脅佞靴泙靴拭

【担当：芸能情報ステーション】