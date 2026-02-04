元おニャン子・渡辺美奈代、豪華″節分ごはん″を披露「素敵なご夫婦ショット！」「テーブルコーデ素敵」「美味しそう」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が3日、自身のブログを更新。節分の日の“節分ごはん”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「とっても…素敵」渡辺美奈代の彩り豊かな“豪華節分ディナー”
この日、渡辺は「節分ごはん」と題してブログを更新すると、茶碗蒸しをはじめ、麹で作ったから揚げやローストビーフ、彩り豊かなサラダなど、竹製のランチョンマットに並んだ豪華な“節分ごはん”を写真とともに紹介した。
続く「恵方巻き」と題したブログでは、「今年は南南東を向いて 恵方巻きをいただきます」と節分ならではの風習を報告。恵方巻きは、寿司チェーン店『すしざんまい』で購入したものだと明かしている。
さらに、「夫婦ショット」と題してブログを更新。夫と並びながら豪快に恵方巻きを頬張る姿とともに「恵方巻きと夫婦ショット！」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「とっても…素敵」「節分ご飯全部とっても美味しそう」「節分ごはん素晴らしい」「テーブルコーデ素敵」「さすが」「かわいい〜」「素敵なご夫婦ショット！」「楽しそう」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。
【写真】「とっても…素敵」渡辺美奈代の彩り豊かな“豪華節分ディナー”
この日、渡辺は「節分ごはん」と題してブログを更新すると、茶碗蒸しをはじめ、麹で作ったから揚げやローストビーフ、彩り豊かなサラダなど、竹製のランチョンマットに並んだ豪華な“節分ごはん”を写真とともに紹介した。
さらに、「夫婦ショット」と題してブログを更新。夫と並びながら豪快に恵方巻きを頬張る姿とともに「恵方巻きと夫婦ショット！」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「とっても…素敵」「節分ご飯全部とっても美味しそう」「節分ごはん素晴らしい」「テーブルコーデ素敵」「さすが」「かわいい〜」「素敵なご夫婦ショット！」「楽しそう」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。