タレントの香取慎吾が、今秋公開予定の映画『高校生家族』で、49歳にして高校生役を演じることがわかった。

「原作は『週刊少年ジャンプ』で連載された同名の人気ギャグマンガで、家族4人が高校生になる内容です。香取さんは齋藤潤さん演じる18歳の主人公と同じ学校に通います。母親の静香役を演じる仲里依紗さんも36歳にして “女子高生” となります。

監督は『おっさんずラブ・劇場版』などを手がける瑠東東一郎さん、脚本は人気劇団・ヨーロッパ企画の上田誠さんが務める “最強タッグ” が実現しました」（スポーツ紙記者）

これを受け、X上では

《流石に無理あるやろ10年前ならまだイケたか知らんけど》

《いくらなんでも無理がある》

といったツッコミの声が相次いでいる。

「『高校生家族』はペットを含めた家族全員が高校に通うストーリーです。小学生の女の子やペットの猫も高校生となります。父親は、会社では係長ですが、家庭の事情で高校へ通えなかったため、高校生活に憧れを抱いている設定です。

49歳の香取さんが10代の高校生を演じるわけではありません。香取さん自身、芸能活動が忙しく、高校へは行っていないので、自身と重なるものもあったようです。むしろ高校生の息子を持つ父親としては “若々しさ” を感じさせますね」（エンタメ系ライター）

旧ジャニーズ事務所系のタレントでは、NEWSの小山慶一郎が、2025年公開の映画『アオショー！』で41歳にして高校生役を演じ、話題となった。

「映画は、離島唯一の高校で生徒たちが合唱を通じて絆を深めていくストーリーですが、小山さんはライバルの合唱強豪校の部長・貴宝院理津を演じました。

映画初出演にして40代での高校生役となりましたが、小山さん本人は『先生役かと思ったら生徒役だった』『（制服は）思いのほかイケてます』とまんざらでもない様子でした。しっかりもののキャラクターがうまくハマったようです」（同）

香取や小山に限らず、旧ジャニーズ系タレントは “年齢不詳” な人物が少なくない。

「旧ジャニーズ事務所のタレントさんは “カワイイ系” の人もたくさんいますからね。年齢を感じさせないアイドルのイメージをキープしている人も多くいらっしゃいます。先日もDOMOTOの堂本光一さんが、46歳にして結婚を発表しましたが、永遠の “王子様” キャラのため、その年齢に驚きの声が集まりました」

これからも “年齢不相応” な意外なキャスティングに期待したいところだ。