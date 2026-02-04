2月2日、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアの5人組グループ「ACEes（エーシーズ）」が、老舗菓子メーカー「不二家」の「Smile Switch」ブランドキャラクターに就任したことが発表された。新たな仕事を喜ぶファンも多いが、かつての “騒動” を想起する向きもあるようだ。

不二家のブランドキャラクターは、先輩グループから受け継ぐ流れとなる。

「2020年9月から、Snow Manがチョコレート菓子『LOOK』と不二家洋菓子店ブランドキャラクターを務めていましたが、2025年末で卒業。ACEesは、新たにブランドキャラクターに起用され、2月7日からテレビCMも放送されます」（スポーツ紙記者）

ACEesは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我の5人からなり、ジュニア内でも露出を増やしているグループだ。

「華やかな衣装や端正な顔立ちから、“王道アイドル” 路線で高い人気を誇り、2025年4月から8月にかけて全国アリーナツアーを開催しました。個々でバラエティ番組に出演することも増え、ファンの間でも次期デビュー候補と期待されています」（芸能記者）

Snow Manの後を継ぐ形で、不二家のCMに抜てきされたACEesに対して、Xでは

《若くてかっこいいACEes､､､待ってました》

と、歓喜の声があがっている。しかし、一方で

《シュークリーム事件のメンバーがおるグループが不二家さんのアンバサダーするの本当に無理》

《シュークリームを楽屋の壁に投げて笑ってた人と、それ撮影して炎上した人がいるのに？！？！不二家さんどうしちゃったの？？？》

など、不満の声も聞かれている。過去に、同グループでは、“シュークリーム” をめぐって騒動を起こしたメンバーがいた。

「2023年8月、那須さんが楽屋で、期限切れだとされるシュークリームを壁に投げつけ、その様子を佐藤さんが撮影した動画がSNSで拡散され、物議を醸しました。動画は数年前のものだったようですが、旧ジャニーズ事務所は、本人に確認した結果、事実と認めて謝罪したのです。

不二家はシュークリームの販売に力を入れていますし、過去にお菓子を粗末にするような行為があったメンバーをCMに起用することに疑問を抱く人もいたのでしょう。

ただ、公開された不二家のビジュアル写真では、深田さんがシュークリームの乗った皿を持っているのに対し、那須さんはミルクレープ、佐藤さんはチョコケーキの皿を持っています。SNSでは、『那須雄登と佐藤龍我はシュークリーム持てないな』など、不二家側が “配慮” したことを疑う声もあがっています」（同）

“シュークリーム投げつけ” 騒動から2年。SNS上ではいまだ影響が尾を引いている状況だが、騒動を起こした那須と佐藤を起用することに対する、SNSでの反応は認識しているのか、本誌「Smart FLASH」は、株式会社不二家に見解を尋ねた。

──今回の発表に対するSNS上での反応は認識していますか？

「承知しております。本件につきましては、未来のACEesに期待し応援したいと考え、ブランドキャラクターへの起用を決定いたしました。起用に際しましては、タレントご本人とも会い、その人柄にふれるなかで、彼らの真摯な姿勢と努力、成長を実感いたしました。

今後、『スマイルスイッチ』第2弾を、彼らのさらなる成長とともに、互いを高め合いながら、日本中の皆様に笑顔をお届けしてまいります」（不二家 広報室）

──公開されたビジュアル写真で、那須と佐藤がシュークリームを持っていないのは、過去の騒動を受けての判断でしょうか？

「公開しているビジュアルにつきましては、特定の出来事を意識した判断ではございません。マーケティング計画に基づいて進行させていただいております」（同）

老舗お菓子メーカーの “顔” として、5人は過去のイメージを払しょくできるか。