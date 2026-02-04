三田寛子「生まれ変わる気持ちで」梨園の妻が金髪姿を披露…夫の不倫報道乗り越え長男の結婚で心機一転

2月2日、三田寛子がInstagramを更新し、そこで見せたこれまでとは一変した雰囲気に、驚きが集まっている。

「投稿には、《明日の立春からは 新しいサイクルの始まり始まり》とあり、《新たに生まれ変わる気持ちで がんばります》と、現在の心境を記していました。そんな三田さんのポストには、さっそく“生まれ変わった”ような異変が。投稿された写真では、明るい金髪に髪色が変わっていたのです。

梨園の妻ということもあり、これまで黒髪で通してきた三田さんですが、じつは投稿には《実際金髪にしたいけど なかなかできないから ちょっと写真だけ 髪の色変えてみました》と記されています。本当に金髪にしたわけではなく、写真を加工して、金髪にしたようです」（芸能担当記者）

Xには、《誰?と思ったら金髪女性は…三田寛子》《三田寛子まじか!金髪!?》などと衝撃を受けるコメントが書き込まれていた。

1991年、歌舞伎界の名門「成駒屋」次男の三代目中村橋之助（現・八代目中村芝翫）と結婚した三田。以降は、歌舞伎役者となる3人の男児を育ててきた。2026年には結婚35年めを迎える三田だが、ここまでは平坦な道のりではなかった。

「夫の芝翫さんには、たびたび不倫などのスキャンダルが報じられてきました。2016年に人気芸妓と、2021年には2人の女性と、そして2024年には不倫相手との同棲生活が報じられました。2024年11月、三田さんが不倫相手の女性を自宅から追い出したものの、2025年には芝翫さんが再び、この不倫相手と“復縁”したとも報道されました。

こうした中で、中村一家にはうれしい変化もありました。2025年11月、長男で歌舞伎俳優の四代目中村橋之助さんが、元乃木坂46で女優の能條愛未（あみ）さんと婚約したと発表されたのです。挙式と披露宴は、2026年初夏に予定されているといいます。

能條さんとは、アイドル出身という共通点を持つ三田さんは、梨園の妻としての苦労を味わってきたこともあり、能條さんについて『何があっても愛未ちゃんのことは全力で守るから』と語っているといい、格別の思い入れがあるようです。

三田さんとしては、長男の挙式の前に心機一転、金髪姿を披露で、何かを吹っ切ろうとしたのかもしれません」（同前）

画像の上だけでも金髪に“生まれ変わった”三田の胸中にはいま、どんな思いが渦巻いているのか。