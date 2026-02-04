【アーケードアーカイブス フルスロットル】 2月5日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Nintendo Switch版） プレイ人数：1人 【アーケードアーカイブス2 フルスロットル】 2月5日 配信予定 価格：1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2版） プレイ人数：1人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用レースゲーム「アーケードアーカイブス フルスロットル」を2月5日に発売する。価格はPS4版が837円、Switch版が838円。

同日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用レースゲーム「アーケードアーカイブス2 フルスロットル」を発売する。価格は1,100円。なお、PS4/Switch版「アーケードアーカイブス フルスロットル」を持っていれば、所有者割引価格の330円で「アーケードアーカイブス2 フルスロットル」を購入できる。

「フルスロットル」は1987年にタイトーから発売されたレースゲーム。いかに早く目的地へ到着できるかを競う街道レースに参加し、障害物や敵車との衝突を避けながらゴールを目指す。本作では、爆発的な「ニトロ」を使うことで加速力を得られる。目の前の敵をぶっちぎり、トップの走りを見せつけよう。

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。2月5日19時からは「フルスロットル特集」が配信される予定。タイトーの外山氏と林氏が出演予定となっている。

