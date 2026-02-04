陽性強化法とは

陽性強化法は、簡単に言うと「良いことをしたら、ごほうびをあげる」ことで、その行動を増やしていく方法です。「これをすると、良いことが起きるぞ！」と猫に学習してもらうことで、無理強いすることなく、人間と暮らす上でのルールを覚えてもらうことができます。飼い主さんも猫も、お互いにストレスなく進められるのがこの方法の魅力です。

猫にとっての「ごほうび」

この方法で一番大切なのが、猫が「最高に嬉しい！」と思えるごほうびを準備することです。大好きなおやつやいつものフード、優しくなでる、お気に入りのおもちゃで遊ぶ、優しい声で褒める、などがあります。愛猫が何に一番喜ぶかを知るところから始まります。

陽性強化法の活用方法

1.名前を呼んだら近くに来るようにする

猫の名前を呼び、こちらを向いたり近寄ってきたりした瞬間に、褒めてごほうびをあげましょう。「名前を呼ばれる＝嬉しいことが起きる」と覚えることで、しっかり呼び戻しができるようになります。

2.決められた場所で爪とぎをしてもらう

爪とぎ器で爪をとげたときに、すぐに褒めてごほうびをあげます。壁やソファーではなく「ここで研ぐのが正解だよ」と教えてあげることで、困った場所でのイタズラを自然に減らしていくことができます。

3.体のお手入れを嫌がらないようにする

ブラッシングや爪切りなどの際、少しでもじっとしていられたら褒めてごほうびをあげます。「これを我慢すれば良いことがある」と理解してもらうことで、日々のお手入れをスムーズに受け入れてくれるようになります。

4.自分からキャリーバッグに入るようにする

キャリーバッグに入ったらごほうびをあげる練習をしておくと、猫が自分から中に入るようになります。これは普段の通院だけでなく、災害時の避難でも非常に役立つ大切な「しつけ」です。

猫の陽性強化法で心がけること

すぐごほうびをあげる

猫が「今、これをしたから褒められたんだ！」と理解できる時間は、驚くほど一瞬です。行動の直後、できれば0.5秒以内に褒めるのが理想です。タイミングが遅れると、別の行動を褒めていることになってしまうので、おやつはすぐに手渡せる準備をしておきましょう。

環境を整えておく

例えば、爪とぎ器で爪をといでほしいなら、まずは家具にカバーをしたり、猫が好む場所に爪とぎ器を置いたりして「正解」を出しやすい状況を整えてあげます。猫が迷わず正解を選べるようにサポートしてあげることが、陽性強化法の成功のポイントです。

完璧を目指さず、スモールステップで

人間と同じで、猫もいきなり難しいことはできません。最初から100点を目指すのではなく、少しずつ「できた」を積み重ねていきましょう。もちろん、飼い主さんも、思い通りにいかなくてイラッとしてしまうこともあると思います。もしうまくいかないときは、一旦お休みするなどして、気負いすぎず、愛猫と一緒に成長していく過程を楽しみましょう。

まとめ

陽性強化法を使うと、猫との信頼関係を深めながらしつけをすることができます。この方法は、お手入れや遊びなど、日常のあらゆる場面で応用可能です。愛猫が喜ぶおやつやおもちゃ、スキンシップなどのごほうびを考えて、少しずつ積み重ねていきましょう。