選挙戦は早くも終盤戦に差し掛かり県内各地で激しい舌戦が繰り広げられています。静岡･富士市や三島市などの静岡5区に立候補しているのは中道の新人･中村正善氏。自民の前職･細野豪志氏。共産の新人･下山一美氏の3人。



この選挙区で8連勝と強固な支持基盤を築いてきた細野氏は、自民党の公認候補として2回目の選挙。2024年の総裁選では石破前首相の推薦人を務めましたが、高市首相の考えに賛同し、有権者からも期待の声も多く耳にするといいます。





（自民･前 静岡5区 細野 豪志 候補）「高市政権に対して、とにかく日本を活力ある国にしてくれという声はすごく強いですよね。その声をしっかり受け止めたうえで、私は地元のためにも頑張りますと、この2つはしっかり伝えていかなければならないと思います」活動の合間をぬって自民党の新人候補の応援にも回る細野氏。演説では活動の柱のひとつ、「安全保障」の訴えに一段と熱が入ります。（自民･前 静岡5区 細野 豪志 候補）「安保3文書の改定をするという のは並大抵の力ではできません が、それをやりきる力をこの選挙で与えていただきたい。高市首相に堂々たる基盤を作っていただいて、そしてアメリカに行って、日本の立場を、 日本の国益をしっかりと伝えていただこうではありませんか」また、前回選の逆風ともなった“政治とカネ”問題については。（自民･前 静岡5区 細野 豪志 候補）「政治とカネの問題も含めて自民党自身が変わらなければいけない。私、細野豪志は それをしっかりと党内でも訴えていくことを皆様に約束させていただきます」“チーム自民”と結束し最後まで支持を訴えます。（中道･新 静岡5区 中村 正善 候補）「税金を節約する。その節約した 税金で、食料品の消費税、これを恒久的にゼロにする」中道改革連合の中村氏は、東京都出身で山梨県甲府市在住。前回選の候補者が出馬を急きょ取りやめたことから、ゆかりのない静岡5区での出馬を決意し初の国政を目指します。（公明党 上田 勇 参院議員）「がんばりましょう、よろしくお願いします」慣れない選挙戦を支えるのは公明党の議員たちです。モットーは「バリアフリーからバリアパスへ」。福祉機器を製造･販売する会社の元社長で、けん引式の車いす補助装置を開発し被災地などで活動した経験から、「災害時の高齢者や障がいを持った人の被害をゼロにしたい」と意気込んでいます。（中道･新 静岡5区 中村 正善 候補）「避難を最優先にしてくださいと言われます。しかし、それは避難ができる人の判断なんです。その前に避難ができないという大きな問題があります。予算がなかったらそれはそれで結構。/私を国会に送っていただければそのノウハウは提供します」超短期決戦の中、フットワークの軽さを生かし中道の新人候補としてさらなる浸透を図ります。（中道･新 静岡5区 中村 正善 候補）「皆さんに、私は今回は本気だぞっ ていうのを、ちゃんと示したいと思いますので。世界の中村。頑張ります」共産党から国政に臨む、三島市議を6期務めた下山一美氏は、国政に2回目の挑戦です。選挙戦では広く街頭演説を展開し、高市政権への批判を軸に訴えています。（共産･新 静岡5区 下山 一美 候補）「高市さんは積極財政、こう言いますけれども、その内容は、 国債を大量に発行して財源を作って、大企業への補助金の交付や軍事費をどんどん増やしていく、そういう政策に 使っているんです。これでは、 株式投資される株式市場も将来世代にツケを残す不安定な財政運営だと言って円安傾向が強くなって、さらに 円高が是正できない、こういう 行き詰まりに直面しています」高市政権の継続か刷新か、有権者に選択してもらいたいと、安全保障政策や消費税の5％減税など他党との違いをアピールしています。（共産･新 静岡5区 下山 一美 候補）「政権選択選挙だと高市首相自身 がおっしゃっていたが、まさにそういう選挙にしたいと思って いる。政策的には消費税の減税 をどうするのか、台湾有事発言 にみられるように日中関係の是正をどうするのか、そのあたりが大きな争点になってくると思うのでそれを訴えぬいていきたい」