近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元プロ野球・巨人の元木大介氏の近影に、絶賛の声が寄せられている。

元木氏は４日までに自身のインスタグラムを更新。「今日はｙ２ｌｅａｔｈｅｒの展示会にお邪魔させて頂きました ２０２６もカッコイイぜ」と革ジャンにジーンズをあわせ、おしゃれに決めた全身コーデを披露した。

この投稿にファンからは「今日もカッコいいの着てますね」「めっちゃ似合ってますよ〜」「かっこよすぎです！！」「イケオジの原点」「元木さんはやっぱり革ジャンが似合いますね」などの声が寄せられている。

昨年４月のＹｏｕＴｕｂｅで「全盛期から体重２０キロ減」と題した動画をアップし、マックス９０キロあった体重を２０キロちょっと落としたと語っていた元木氏。昨年１２月８日放送のテレビ東京系「主治医が見つかる診療所」（午後８時）では、７年前に出演した同番組で２型糖尿病と診断されたと説明。２０年に盲腸で入院した際、血液検査で、失明や「足が壊死（えし）してくる可能性」を指摘されたと明かし、炭酸水を飲んで空腹を紛らわせるなど生活改善でやせたと語った。

今回の投稿には「素敵です またお痩せになりましたか？」というコメントも寄せられており、元木氏は「ありがとう 痩せてないですよ」と返信していた。