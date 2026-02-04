布袋寅泰、“姪”との笑顔あふれる2ショット公開「ロックな叔父ちゃん、カッコよかったでしょ？」「貴重だなぁ」「いい写真」
ギタリストの布袋寅泰（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。“姪”との2ショットを公開した。
【写真】「布袋さんのおじちゃんな表情」布袋寅泰＆“姪”の笑顔あふれる2ショット
布袋は「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？と思ったら、姪っ子の中条あやみさんでした！」とうれしそうにつづり、CMで共演した、俳優・モデルの中条あやみ（29）との笑顔あふれる2ショットをアップ。まるで本当の“家族”のような姿を披露している。
続けて「ロックな叔父ちゃん、カッコよかったでしょ？お忙しい中お越しくださりありがとうございました」とちゃめっ気あふれるコメントとともに、中条へ丁寧な感謝の言葉を記していた。
“叔父＆姪”の2ショットに、コメント欄には「いい写真」「布袋さんのおじちゃんな表情見られて貴重だな嬉しいなぁ」「笑顔が素敵です」「姪っ子さんが来てくれたんですね」などの反響が寄せられている。
2人が共演したのは、『キリン一番搾り 糖質ゼロ』テレビCM「糖質ブラザーズ」篇。豊川悦司（63）が演じるちょっと頑固な父と、中条演じるイマドキな娘の“親子”によるやり取りで展開されてきたCMシリーズに、豊川の兄役、中条の伯父役として布袋が登場した。
