元TOKIO長瀬智也（47）が4日、インスタグラムを更新。「今週末はいよいよ衆議院選挙ですね」と呼びかけ、8日投開票の衆院選に向け「日本が今よりも良くなるためには今までと違う選択をしなければならない 道のりを変えたり考え方や愛について真剣に考えなければいつまでも同じまま それでもあなたはリスクを恐れて今まで通りの無難な道を選びますか？」と直言した。

長瀬はバイクレーサーとして活動しているが「サーキットでは同じ走り方だと何度タイムアタックをしてもタイムは変わりません 今より早く走るためには今までとは違う走り方でないとタイムは変わらない」と、タイムを変えたければ走り方を変えるしかないと断言。その上で「走行ラインを変えたり動作やタイミングを変えなければいつまでも同じまま つまり政治も同じ」と訴えた。

その上で「わたくしは本日もタイムを上げるためにいつもと違う走り方にチャレンジしたいと思います 大して速くもないから人より努力しなければいけないだけの話」と、さらなる進化に取り組んでいる現状を報告。「皆さん体調には十分気をつけて 愛があればぜったいに大丈夫 選挙にチョッパーでいっちゃってください 以上！ ナガセ」と、特定の政党、団体の名は上げず、選挙に行くことを呼びかけた。