「世界トップクラスの広さ？」

ANA（全日空）は2026年8月をめどに、全クラスで新たな客室仕様を採用した長距離国際線向け「ボーイング787-9」を受領する予定です。ANAでは2026年現在、現行仕様の座席を備えたボーイング787シリーズの国際線仕様機を多数運航していますが、今後は客室仕様が大きく進化することになります。この新仕様は将来、どのように展開するのでしょうか。それについてANAホールディングスの芝田浩二社長が、2026年1月30日に開かれた記者会見で回答しています。

今後導入される787-9の新仕様機は、現行機と比べると“革新”といえるほど大きな変更が盛り込まれた座席仕様となります。なかでも最大の注目ポイントが、構想から7年以上を要したという新たなビジネスクラスシート「THE Room FX」です。ANAの中型機向けビジネスクラスが本格的に刷新されるのは、約10年ぶりになるといいます。

「THE Room FX」は、座席の横配置が1-2-1列で、すべての座席から通路へ直接出られるレイアウトを採用したフルフラットシートです。2019年からボーイング777-300ERの長距離国際線仕様機に搭載されているビジネスクラス「The Room」の思想やデザインを、客室サイズがひと回り小さい787向けに最適化したものになります。ANAは「787のビジネスクラスシートでありながら、『The Room』と変わらないシームレスな顧客体験を提供し、中型機の同クラスシートとしては世界トップクラスになる」としています。

もともとの「The Room」は、前向き座席と後ろ向き座席を交互に配置することで、1席あたりの占有面積を拡大しているのが特徴です。背もたれの横幅が一般的なビジネスクラス2席分に相当するほど広く、「ファーストクラス顔負け」と評されることもあるビジネスクラスとして高い評価を受けています。

「THE Room FX」では、シートの横幅は最大約105cm、前後方向の長さは約194cmとなります。従来より横幅がさらに広がったことで、「座る」というよりも「くつろぐ」感覚に近いソファ型の設計が採用されています。あらかじめ背もたれを倒したプリリクライニング方式とし、レッグレストを水平にすることでソファからベッドへと変化する仕組みです。

機能面も進化しており、従来より大型化された24インチHDモニターのほか、USB Type-C、ワイヤレス充電設備、Bluetoothオーディオ接続などが備わります。

プレミアムエコノミーおよびエコノミークラスにも最新仕様の座席が搭載されます。

プレエコもエコも新仕様…「787全機に実装」なんてことは？

新しいプレミアムエコノミークラスのシートピッチ（前後間隔）は従来より2インチ（約5cm）拡大され、40インチ（約101cm）となります。この数値についてANAは「グローバルスタンダードでもトップクラス」と紹介しています。リクライニング量も従来より2インチ拡大され、最大9インチ（約23cm）となります。

座席には電源コンセントのほか、Type-AおよびType-CのUSBポートを装備し、Bluetoothオーディオ接続にも対応します。個人用モニターは従来比約1.5倍となる15.6インチが採用されます。

新しいエコノミークラスのシートピッチは33〜34インチです。膝まわりの設計を見直すことで、同社従来比で約1インチ（約2.5cm）のスペース拡大を実現したといいます。さらにリクライニング量も従来より2インチ拡大し、約6インチ（約15cm）となります。ANAは「エコノミークラスシートとしては世界トップクラスのピッチとリクライニング量」としています。

一方で、今回この新仕様が最初に導入されるのは新造される787-9の長距離国際線仕様機で、現状受領待ちの機体も複数控えています。そのような状況で、現在運航中のボーイング787長距離国際線仕様機は、当面のあいだ現行仕様での運航が続くことになります。

これについて芝田社長は「今後の導入機材はこの新しい仕様で導入します。また、既存の長距離路線用787についても、具体的な時期は未定ですが、将来的にはこの新しい仕様に統一していく方針です」と話します。

なお、現時点の公式発表では、この改修が予定されているのは787-9のみです。787シリーズの初期型である「787-8」の長距離国際線仕様機については、少なくとも現状では改修の計画はないとしています。