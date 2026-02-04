山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2、ワインのテイスティングシーン映像が解禁

山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2は、2026年1月23日（金）よりHuluにて国内独占配信中。

この度、山下演じる遠峰一青が禁じられた品種のワインをテイスティングするシーンの映像解禁＆場面写真！ さらに原作者、亜樹直先生からコメントが到着した。

『神の雫/Drops of God』シーズン2、山下智久が挑むフリーダイビングシーン解禁！ 世界中で愛され、日本のワインブームの火付け役となった伝説的人 … 『神の雫/Drops of God』シーズン2、山下智久が挑むフリーダイビングシーン解禁！

『神の雫』シーズン2第2話の本編映像

世界中で愛され、日本のワインブームを牽引した伝説的人気漫画『神の雫』（作・亜樹直、画・オキモト・シュウ／講談社）をドラマ化した本作は、原作の神咲雫をフランス人女性カミーユに置き換えるとともに、山下智久演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青（とおみね・いっせい）を“新たな主人公”に据え、2023年にHuluで配信を開始。そのクオリティは世界で認められ、翌2024年11月には第52回国際エミー賞「連続ドラマ部門」を受賞するという快挙を成し遂げている。

シーズン1の舞台は、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェの死後、彼が遺した総額160億円に及ぶ莫大なワインコレクションの相続争い。遺言により、娘のカミーユと弟子の一青は、国境を越えた三つの対決に挑むことになる。“ワインに運命を翻弄される男女”を軸に、時代と国境を超えた華麗で芳醇な人間模様を壮大かつ細やかに描写。その異色でスタイリッシュな世界観とエンターテインメント性の高さは、国内外で極めて高い評価を獲得した。

Huluにて1月23日（金）から国内独占配信中のシーズン2では、主演の山下智久（遠峰一青役）とフルール・ジェフリエ（カミーユ・レジェ役）をはじめ、監督・スタッフ陣が再集結。伝説の権威アレクサンドル・レジェが生涯をかけても辿り着けなかった“世界最高のワイン”の起源を求め、一青とカミーユが自らの人生と向き合う過酷な試練に直面する。一青の母役・渡辺真起子の続投に加え、加瀬亮のサプライズ出演も決定し、物語はさらなる深みへと進んでいく。

第2話では、謎のワインにまつわる重要な手がかりを求め、時間との戦いに挑むカミーユ。そして、一青は死を間近にした体験の後遺症に苦しんでいた。新たな手がかりを辿る中で2人の緊張は高まり、ついにカミーユは重大な決断を迫られることに…。緊迫感あふれる展開に、視聴後のSNSでは「知的でスリリングな展開が楽しみ」「第3話、金曜日が待ち遠しい」のコメントが。解禁された本編映像では、机上に数えきれないほどのワインを並べ、禁じられた品種のワインのテイスティングシーンが映し出される。

■本編映像（第2話）YouTube

原作者、亜樹直先生コメント

そして、この度、本作の原作者、亜樹直先生からコメントが到着！ 「原作を愛しているファンに向けて、ドラマだからこそ味わえる【未知の驚き】を、あえてワインの味わいに例えてください」との問いに、ワインの権威らしい華麗な比喩を交えて次のように語ってくれた。

【原作者：亜樹直 先生コメント】

遠峰一青と雫（ドラマではカミーユ）が、しのぎを削りながらも力を合わせて「幻のワイン」を求めていくシーズン2は、ドラマだからこそ味わえるダイナミズムに溢れています。世界中を飛び回る二人の物語は、永遠に続く気さえします。ワインに例えるなら、私たちが味わう幸運を得たシャトー・ラフィット1870年。その不死身とも思える生命力は、人間の寿命を遥かに超えて生き抜いてきた『永遠』そのものでした。ドラマを観ながら、その躍動感と永遠性を是非お楽しみください。

150年以上の時を超えて輝き続ける伝説のヴィンテージに例えられた、一青とカミーユの新たな物語。原作の魂を継承しながらも、誰も見たことのない領域へと到達した『神の雫』シーズン2を、引き続きぜひお楽しみに。

『神の雫』ウォッチパーティ開催

【ご新規さんも大歓迎】ワイン片手に『神の雫／Drops of God』シーズン2ウォッチパーティ！ 赤ペン瀧川の解説付き

第1話・第2話の興奮を振り返りつつ、当日配信開始となる最新の第3話を、出演者と一緒に鑑賞しながら熱く語り合う。

日時

2026年2月6日（金）21：00-22：30（予定）

配信プラットフォーム

○Hulu公式YouTube（https://www.youtube.com/@HuluJapanLLC）

○『神の雫／Drops of God』Hulu公式X（@dropsofgodHulu）

○Hulu公式Instagram（@hulu_japan）

解説には、巧みな話術で作品の魅力を解剖する赤ペン瀧川氏が登壇。さらに、バラエティ界を席巻するゲスト陣が参戦し、熱いトークを繰り広げる！

内容

第1話、第2話のご紹介

出演者

赤ペン瀧川、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、Den（リンダカラー ）

