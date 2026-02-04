「キャンプ序盤でこの仕上がり」三嶋一輝が見た阪神の“強さの本質” 守備の練度に感嘆「送球ミスがほぼなかった」
佐藤輝も軽快な守備を見せた(C)産経新聞社
昨季限りで現役を引退した元DeNAの三嶋一輝氏が2月3日、阪神の春季キャンプを視察した。キャンプ3日目という早い段階ながら、グラウンドに漂っていたのは、連覇を狙うチームならではの引き締まった空気だった。
まず目を引いたのは、守備練習の完成度の高さだ。内野ノックや投内連携、シートノックを通じて、各選手の動きは非常に締まっており、送球ミスはほとんど見られなかったという。
「内野も外野も動きが良くて、送球ミスがほとんどなかった。序盤のキャンプ3日目としては、かなり仕上がっている印象でした」
特に印象に残ったのが、外野手の送球に対する意識の高さだった。ウォーミングアップの段階から強いボールを投げ込み、準備の質そのものが高かったという。
「ウォーミングアップのキャッチボールから、送球の意識がすごく高い。シートノックでも、バックホームやカットプレーの精度が本当に高くて、ほとんどミスがなかったですね」
守備全体を通して感じたのは、基礎基本が徹底されているという点だ。
「野球の基礎である守備が、しっかり鍛えられている。意識の高さを強く感じました」
投手陣の練習でも、細部へのこだわりが随所に見られた。ブルペンでは牽制練習を行う姿があり、投げること以外の要素もピッチングの一部として組み込まれていた。
「ブルペンに牽制用のプレートが用意されていて、投げ終わった後に全員が牽制練習をしていた。牽制って意外とおろそかになりがちなんですけど、そこまで含めて徹底されているのは、さすがだなと思いました」
守備、投手練習を通じて三嶋氏が受けた印象は、「神は細部に宿る」という言葉そのものだった。
「当たり前のことを当たり前にやる。それが自然にできている。強いチームって、こういうところなんだなと感じさせられました」
この日は若手投手の登板が中心だったが、ゾーン内にしっかり投げ込む姿が目立ち、層の厚さも感じ取れたという。
三嶋氏は「見応えのある練習だった」と語った(C)CoCoKARAnext
打撃練習を見る時間は限られていたものの、阪神打線に対する印象は現役時代から変わらない。
「近本選手が出塁して、クリーンアップにつながれる形が一番怖い。四球も選べるし、盗塁もある。そこを抑えないと、やっぱり得点につながってしまう」
佐藤輝明、森下翔太といった中軸の存在感に加え、日本人野手だけでも厚みがある。そこに新加入のキャム・ディベイニーがどう絡んでいくかは、注目ポイントの一つだろう。
キャンプ全体の雰囲気についても、「想像以上にきちっとしていた」と振り返る。
「もっと賑やかな雰囲気なのかなと思っていましたが、すごく締まっていて、見応えのある練習でした」
藤川球児監督が初日に「キャッチボールからやり直し」と語ったような厳格な方針は、守備や送球への意識としても確かに表れていたという。
「戦い方自体は大きく変わらないかもしれないけど、大事にする部分をもう一度確認している。その姿勢が、練習にしっかり出ているなと感じました」
キャンプ3日目にして、高い完成度を見せる阪神。三嶋氏は最後に、こう語った。
「まだ序盤ですけど、この段階であの守備と動きを見せられると、『これは強いな』と唸らされますね。見習うべきものが、本当にたくさんあるチームだと感じました」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]