「キャンプ序盤でこの仕上がり」三嶋一輝が見た阪神の“強さの本質”　守備の練度に感嘆「送球ミスがほぼなかった」

昨季限りで現役を引退した元DeNAの三嶋一輝氏が2月3日、阪神の春季キャンプを視察した。キャンプ3日目という早い段階ながら、グラウンドに漂っていたのは、連覇を狙うチームならではの引き締まった空気だった。

まず目を引いたのは、守備練習の完成度の高さだ。内野ノックや投内連携、シートノックを通じて、各選手の動きは非常に締まっており、送球ミスはほとんど見られなかったという。

「内野も外野も動きが良くて、送球ミスがほとんどなかった。序盤のキャンプ3日目としては、かなり仕上がっている印象でした」

特に印象に残ったのが、外野手の送球に対する意識の高さだった。ウォーミングアップの段階から強いボールを投げ込み、準備の質そのものが高かったという。

「ウォーミングアップのキャッチボールから、送球の意識がすごく高い。シートノックでも、バックホームやカットプレーの精度が本当に高くて、ほとんどミスがなかったですね」

守備全体を通して感じたのは、基礎基本が徹底されているという点だ。

「野球の基礎である守備が、しっかり鍛えられている。意識の高さを強く感じました」

投手陣の練習でも、細部へのこだわりが随所に見られた。ブルペンでは牽制練習を行う姿があり、投げること以外の要素もピッチングの一部として組み込まれていた。

「ブルペンに牽制用のプレートが用意されていて、投げ終わった後に全員が牽制練習をしていた。牽制って意外とおろそかになりがちなんですけど、そこまで含めて徹底されているのは、さすがだなと思いました」

守備、投手練習を通じて三嶋氏が受けた印象は、「神は細部に宿る」という言葉そのものだった。

「当たり前のことを当たり前にやる。それが自然にできている。強いチームって、こういうところなんだなと感じさせられました」

この日は若手投手の登板が中心だったが、ゾーン内にしっかり投げ込む姿が目立ち、層の厚さも感じ取れたという。