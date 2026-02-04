アニャ・テイラー＝ジョイ主演ドラマ『Lucky（原題）』配信日が明らかに！

アニャ・テイラー＝ジョイ（『クイーンズ・ギャンビット』『マッドマックス：フュリオサ』）が主演＆製作総指揮を務めるApple TVの新作ドラマ『Lucky（原題）』。そのティザー映像とファーストルックが初公開されるとともに、配信日が明らかになった。

『プリズン・ブレイク』『ウエストワールド』スターも参加

カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、本作のティザー映像とファーストルックが初公開に！ そして7月15日（水）より世界同時配信となることが決定した。

本作は、数百万ドル規模の強奪計画が失敗し、FBIだけでなく犯罪組織のボスからも追われることになった詐欺師ラッキーの逃亡劇を描く、アクションありのサスペンススリラードラマ。原作は、ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー小説になったマリッサ・ステイプリー著の同名小説。

キャストには主演のアニャのほか、ウィリアム・フィクナー（『プリズン・ブレイク』）、アネット・ベニング（『失踪 〜母が消えた日〜』）、ティモシー・オリファント（『サンタクラリータ・ダイエット』）、アンジャニュー・エリス・テイラー（『クワンティコ』）、ドリュー・スターキー（『アウターバンクス』）、クリフトン・コリンズ・Jr（『ウエストワールド』）など、ドラマでもおなじみの実力派俳優が顔を揃える。

今回到着したファーストルックには、アニャをはじめとした主要キャストがお目見え。彼らが主人公のラッキーとどのように絡むのか注目だ。

ティザー映像は、「起きろ」という男の叫び声に目を覚ますラッキーの姿からスタート。ラッキーが詐欺師として人々を魅了し欺く姿と、打って変わって激しいカーアクションを繰り広げる姿も映し出されている。ポップな色彩を纏いながらも、死と隣り合わせの刺激的なシーンが連続する映像は、観る者を一気に物語の世界へと引き込んでいく！

クリエイターは『Banshee／バンシー』や『ウォリアー』を手掛けたジョナサン・トロッパー。監督には、『SHOGUN 将軍』のジョナサン・ヴァン・タルケンも名を連ねる。さらに製作総指揮として、『ザ・モーニングショー』『ビッグ・リトル・ライズ』などの魅力的な女性ドラマを次々とプロデュースするリース・ウィザースプーンも参加している。

ラッキーの華麗なる逃亡劇が幕を開けるApple TV新作ドラマ『Lucky（原題）』（全7話）は、7月15月（水）よりApple TVにて全世界同時配信開始。初日に第1話〜第2話を配信、その後毎週水曜日に新エピソードを配信予定。

