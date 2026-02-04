元世界王者バトンがアロンソ、ホンダと再タッグへ　アンバサダー就任「情熱を伝える役割を担う」

バトンは「ホンダとのパートナーシップは、私にとって非常に大きな魅力」と語った(C)Getty Images

アストンマーティンF1は現地時間2月2日、公式サイト上で、元世界王者のジェンソン・バトンのチーム・アンバサダー就任を発表した。

同サイトによると、チーム・アンバサダーという役割について、「世界各地のイベント、パートナープログラム、メディア対応を通じてアストンマーティンを代表し、その洞察、信頼性、そしてモータースポーツへの情熱を、拡大を続ける国際的なファン層に届けていく」としている。

2003年にウイリアムズからF1デビューを果たしたバトンは、キャリア通算15勝を記録。09年にはブラウンGPチームに在籍しワールドチャンピオンにも輝いた実績を持つ。また、今季よりアストンマーティンにパワーユニットを供給するホンダと活動した経験も豊富だ。デビューから間もなくBARホンダの一員となり、07・08年ではホンダF1のレギュラードライバーも務めた。さらにキャリア晩年の15年からは“復活”したマクラーレンホンダで2シーズンを戦っている。

アストンマーティンF1の公式サイトでは、チーム加入が決定したバトンのコメントも掲載。「チーム、そしてF1の歴史においても大きな変革期にあるこのタイミングで、アストンマーティンに加わることができ、とてもワクワクしている」と語っている他、「ホンダとの新たなワークス・パートナーシップは、私にとって非常に大きな魅力だった。彼らとともに積み重ねてきた長年の経験を、このアンバサダーという新たな役割で生かしていきたい」とバトンは意欲を示している。