『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2本予告編が解禁！キーアートや場面写真も到着

Apple TVにて2月27日（金）より世界同時配信となるゴジラ初のドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2。その本予告編映像やキーアート、場面写真が到着した。

モナーク存亡の危機！家族の秘密も明らかに

シーズン2では、ゴジラとの恐怖と戦う世界にコングが新たに出現。さらに、異世界への亀裂が開かれ、新たな脅威“生ける天災「タイタンX」”も出現することが明らかに。そして、カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、新キーアートや場面写真とともに本予告編映像も解禁となった！

迫力も存在感もスケールアップしたゴジラと、巨大な怪物（タイタン）たちの戦いを描く“モンスターヴァース”シリーズ。本作は、その世界の物語に欠かせない未確認生物特務機関「モナーク」に迫るドラマシリーズだ。「モナーク」とは、ゴジラなどの巨大生物の調査・研究をするため、各国が共同で設立した秘密組織。世界各国の未開の地などでその調査や研究を進めており、恐竜のような化石を発見したことで、地球の放射線を食べて生きるモンスターの存在が知られる。そのモンスターが地球の核からエネルギーを吸収し始めたのを機に、ゴジラやタイタンを研究してきた。この組織が、こうした怪物たちが存在する世界を生き抜くための鍵とされてきたのだ。

サンフランシスコのゴジラ襲来を生き延びたケイト（アンナ・サワイ）は、日本で出会った異母兄弟のケンタロウ（渡部蓮）とともに、父親が失踪した理由を解き明かそうと真相を追っていた。その手掛かりが導く先には、ゴジラやタイタンの世界、そして秘密組織モナーク…。モナークの過去や隠された秘密の鍵を握るリー・ショウ大佐（カート・ラッセル）と出会った二人は、モナークが存亡の危機にあることを知らされる――。さらに、若かりし頃のリー・ショウ（ワイアット・ラッセル）が、ケイトの祖母と出会っていたことや、祖母がモナークと関係していることなど、家族の秘密が徐々に明らかに。そしてモナークの核心へと近づけば近づくだけ、ゴジラやタイタンが彼らを襲う…！

そして舞台は、日本から髑髏島へ――。シーズン2では、タイタンの王・コングが大地を揺るがし、海の神話に封じられていたタイタンが眠る「謎の村」が登場する。ゴジラやコングの前に現れる新たな脅威、それが「タイタンX」だ。単なるモンスターではなく、まさに“生ける天災”であるタイタンX。その巨大なバイオルミネッセンス（生物発光）の体が海面に現れる時、世界は息を呑む。深海から出現したこの古の力は、目的不明にして無比のパワーを持ち、人々に畏怖と恐怖を同時にもたらす。その醜悪さがゆえに、ほかの怪獣たちから崇拝され“神”のような存在である。そして、怪獣たちを引き連れてタイタンXが向かうのは、人々が暮らす地。「人間は神にはなれない」「結局大事なのは、勝つことだ」―― 人類の存続を懸け、怪獣同士の激突に一縷の望みを託し、リー・ショウ大佐やケイトはコングのいる髑髏島、そしてゴジラのもとへ…。

キャストとして、『SHOGUN 将軍』でゴールデン・グローブ賞主演女優賞受賞したアンナ・サワイに加えて、同作で重要キャラクターを演じた平岳大も出演。そのほかには、カート・ラッセル（『ワイルド・スピード』シリーズ）と実の息子であるワイアット・ラッセル（『サンダーボルツ*』）が、ともにリー・ショウ役として親子共演を果たしている。

今回到着した12枚の場面写真では、ケイトたちがモンスターたちに遭遇したらしきところや、若かりし頃のリー・ショウとケイトの祖母が行動をともにしているところ、そしてコングやゴジラの姿も確認することができる。

ゴジラとキングコングが大暴れ！怪獣vs.怪獣の戦いに刮目せよ――。『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2（全10話）は、Apple TVにて2月27日（金）より世界同時配信。毎週金曜日に新エピソードを配信予定。

