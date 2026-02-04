ＷＢＣ日本代表メンバー一覧

　３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出された。史上最強の呼び声高い日本代表３０選手の平均年齢は２８・９歳（大会初戦時）。２０１３年の２９・０歳（同）に次いで侍ジャパン史上２番目に平均年齢の高いメンバーとなった。

　３１歳の大谷翔平投手（ドジャース）、３２歳の鈴木誠也外野手（カブス）、２７歳の山本由伸投手（ドジャース）ら、野球選手の最盛期といえる２０代後半から３０代前半の選手が数多く招集された。３０歳以上が今回は１３人で、１３年の１２人を上回り、侍ジャパン史上最多。また、前回大会で２０歳だった高橋宏が、２３歳で２大会連続の最年少となる。ＷＢＣ日本代表に２２歳以下が１人もいないのは初となった。

　“最盛期侍”たちが力を結集して連覇に向かう。

◆過去の大会別日本代表の平均年齢（初戦時点）

▽２００６年（第１回）＝２８・６歳

▽２００９年（第２回）＝２７・９歳

▽２０１３年（第３回）＝２９・０歳

▽２０１７年（第４回）＝２７・６歳

▽２０２３年（第５回）＝２６・５歳

◆ＷＢＣ日本代表メンバー（★は今回発表の選手）

【投手＝１５】

松井　裕樹（パドレス）３０歳

宮城　大弥（オリックス）２４歳

伊藤　大海（日本ハム）２８歳

大　　　勢（巨人）２６歳

大谷　翔平（ドジャース）３１歳

菊池　雄星（エンゼルス）３４歳

山本　由伸（ドジャース）２７歳

菅野　智之（オリオールズＦＡ）３６歳

種市　篤暉（ロッテ）２７歳

高橋　宏斗（中日）２３歳

曽谷　龍平（オリックス）２５歳

北山　亘基（日本ハム）２６歳

平良　海馬（西武）２６歳

松本　裕樹（ソフトバンク）２９歳

石井　大智（阪神）２８歳

【捕手＝３】

若月　健矢（オリックス）３０歳

坂本誠志郎（阪神）３２歳

中村　悠平（ヤクルト）３５歳

【内野手＝７】

牧　　秀悟（ＤｅＮＡ）２７歳

小園　海斗（広島）２５歳

牧原　大成（ソフトバンク）３３歳

源田　壮亮（西武）３３歳

佐藤　輝明（阪神）２６歳

岡本　和真（ブルージェイズ）２９歳

村上　宗隆（ホワイトソックス）２５歳

【外野手＝５】

近藤　健介（ソフトバンク）３２歳

周東　佑京（ソフトバンク）３０歳

森下　翔太（阪神）２５歳

★吉田　正尚（レッドソックス）３２歳

鈴木　誠也（カブス）３１歳