“最盛期ジャパン”ＷＢＣ日本代表の平均年齢は２８・９歳 大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也らピークの選手ズラリ 最年少は今大会も高橋宏斗
３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出された。史上最強の呼び声高い日本代表３０選手の平均年齢は２８・９歳（大会初戦時）。２０１３年の２９・０歳（同）に次いで侍ジャパン史上２番目に平均年齢の高いメンバーとなった。
３１歳の大谷翔平投手（ドジャース）、３２歳の鈴木誠也外野手（カブス）、２７歳の山本由伸投手（ドジャース）ら、野球選手の最盛期といえる２０代後半から３０代前半の選手が数多く招集された。３０歳以上が今回は１３人で、１３年の１２人を上回り、侍ジャパン史上最多。また、前回大会で２０歳だった高橋宏が、２３歳で２大会連続の最年少となる。ＷＢＣ日本代表に２２歳以下が１人もいないのは初となった。
“最盛期侍”たちが力を結集して連覇に向かう。
◆過去の大会別日本代表の平均年齢（初戦時点）
▽２００６年（第１回）＝２８・６歳
▽２００９年（第２回）＝２７・９歳
▽２０１３年（第３回）＝２９・０歳
▽２０１７年（第４回）＝２７・６歳
▽２０２３年（第５回）＝２６・５歳
◆ＷＢＣ日本代表メンバー（★は今回発表の選手）
【投手＝１５】
松井 裕樹（パドレス）３０歳
宮城 大弥（オリックス）２４歳
伊藤 大海（日本ハム）２８歳
大 勢（巨人）２６歳
大谷 翔平（ドジャース）３１歳
菊池 雄星（エンゼルス）３４歳
山本 由伸（ドジャース）２７歳
菅野 智之（オリオールズＦＡ）３６歳
種市 篤暉（ロッテ）２７歳
高橋 宏斗（中日）２３歳
曽谷 龍平（オリックス）２５歳
北山 亘基（日本ハム）２６歳
平良 海馬（西武）２６歳
松本 裕樹（ソフトバンク）２９歳
石井 大智（阪神）２８歳
【捕手＝３】
若月 健矢（オリックス）３０歳
坂本誠志郎（阪神）３２歳
中村 悠平（ヤクルト）３５歳
【内野手＝７】
牧 秀悟（ＤｅＮＡ）２７歳
小園 海斗（広島）２５歳
牧原 大成（ソフトバンク）３３歳
源田 壮亮（西武）３３歳
佐藤 輝明（阪神）２６歳
岡本 和真（ブルージェイズ）２９歳
村上 宗隆（ホワイトソックス）２５歳
【外野手＝５】
近藤 健介（ソフトバンク）３２歳
周東 佑京（ソフトバンク）３０歳
森下 翔太（阪神）２５歳
★吉田 正尚（レッドソックス）３２歳
鈴木 誠也（カブス）３１歳