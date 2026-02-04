３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出された。史上最強の呼び声高い日本代表３０選手の平均年齢は２８・９歳（大会初戦時）。２０１３年の２９・０歳（同）に次いで侍ジャパン史上２番目に平均年齢の高いメンバーとなった。

３１歳の大谷翔平投手（ドジャース）、３２歳の鈴木誠也外野手（カブス）、２７歳の山本由伸投手（ドジャース）ら、野球選手の最盛期といえる２０代後半から３０代前半の選手が数多く招集された。３０歳以上が今回は１３人で、１３年の１２人を上回り、侍ジャパン史上最多。また、前回大会で２０歳だった高橋宏が、２３歳で２大会連続の最年少となる。ＷＢＣ日本代表に２２歳以下が１人もいないのは初となった。

“最盛期侍”たちが力を結集して連覇に向かう。

◆過去の大会別日本代表の平均年齢（初戦時点）

▽２００６年（第１回）＝２８・６歳

▽２００９年（第２回）＝２７・９歳

▽２０１３年（第３回）＝２９・０歳

▽２０１７年（第４回）＝２７・６歳

▽２０２３年（第５回）＝２６・５歳

◆ＷＢＣ日本代表メンバー（★は今回発表の選手）

【投手＝１５】

松井 裕樹（パドレス）３０歳

宮城 大弥（オリックス）２４歳

伊藤 大海（日本ハム）２８歳

大 勢（巨人）２６歳

大谷 翔平（ドジャース）３１歳

菊池 雄星（エンゼルス）３４歳

山本 由伸（ドジャース）２７歳

菅野 智之（オリオールズＦＡ）３６歳

種市 篤暉（ロッテ）２７歳

高橋 宏斗（中日）２３歳

曽谷 龍平（オリックス）２５歳

北山 亘基（日本ハム）２６歳

平良 海馬（西武）２６歳

松本 裕樹（ソフトバンク）２９歳

石井 大智（阪神）２８歳

【捕手＝３】

若月 健矢（オリックス）３０歳

坂本誠志郎（阪神）３２歳

中村 悠平（ヤクルト）３５歳

【内野手＝７】

牧 秀悟（ＤｅＮＡ）２７歳

小園 海斗（広島）２５歳

牧原 大成（ソフトバンク）３３歳

源田 壮亮（西武）３３歳

佐藤 輝明（阪神）２６歳

岡本 和真（ブルージェイズ）２９歳

村上 宗隆（ホワイトソックス）２５歳

【外野手＝５】

近藤 健介（ソフトバンク）３２歳

周東 佑京（ソフトバンク）３０歳

森下 翔太（阪神）２５歳

★吉田 正尚（レッドソックス）３２歳

鈴木 誠也（カブス）３１歳