小野友樹＆たかはし智秋＆白井悠介、“ネクストブレイク漫画”生アテレコで“出演”立候補合戦 作者のOKに「やったー！」
コミックシーモア『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式が4日、都内で行われ、「BL部門」「TL部門」のゲストとして、声優の小野友樹、たかはし智秋、白井悠介が登壇。生アテレコを披露し、作品への“出演”を立候補した。
【動画】小野友樹＆たかはし智秋＆白井悠介、“ネクストブレイク漫画”を生アテレコ！
「BL部門」は、Hiカロリー『愛の温度を教えてよ』（コアマガジン）、山田ノノノ『夜明けがいちばん暗い』（新書館）、「TL部門」はにつやまにつこ『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』（CLLENN）、鳴神ゆった／佐倉紫『身代わり姫は隣国の勇猛王に溺愛される』（乙女ドルチェ・コミックス）が選ばれた。
「BL部門」は小野と白井が、「TL部門」にはたかはし智秋が加わり、授賞式の独特の緊張感の中で生アテレコを披露。雰囲気の違う4作品を技術を惜しまず演じきり会場から拍手が贈られた。
『夜明けがいちばん暗い』のアテレコ後には、白井が「実は山田先生の別の作品のドラマCDでメインの役をやらせていただいたことがあって」と明かし、「ドラマCD化する際はぜひ！」と出演を立候補。
また、『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』のアテレコの後には、たかはしが主人公たちの「結婚式に参列したい」とまさかの作品への登場を作者に直談判。この日出席していた作者のにつやま氏からOKが出ると、「やったー！」と弾けるような笑顔で喜んだ。
さらに白井は「僕もぜひ、出していただければと思います」と便乗。小野が「雑だろ！もっとちゃんとアピールしないと！」とツッコむと、「犬とかでもいい…あ、猫がいいです」とリクエストした白井。続けて、作中への登場に加え「声でも出たい」と立候補すると、「白井くんは“かずみ”としても出たいそうです！」とたかはしに後押しされ、「欲張りなんで僕は」と堂々話していた。
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」の門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
【動画】小野友樹＆たかはし智秋＆白井悠介、“ネクストブレイク漫画”を生アテレコ！
「BL部門」は、Hiカロリー『愛の温度を教えてよ』（コアマガジン）、山田ノノノ『夜明けがいちばん暗い』（新書館）、「TL部門」はにつやまにつこ『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』（CLLENN）、鳴神ゆった／佐倉紫『身代わり姫は隣国の勇猛王に溺愛される』（乙女ドルチェ・コミックス）が選ばれた。
『夜明けがいちばん暗い』のアテレコ後には、白井が「実は山田先生の別の作品のドラマCDでメインの役をやらせていただいたことがあって」と明かし、「ドラマCD化する際はぜひ！」と出演を立候補。
また、『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』のアテレコの後には、たかはしが主人公たちの「結婚式に参列したい」とまさかの作品への登場を作者に直談判。この日出席していた作者のにつやま氏からOKが出ると、「やったー！」と弾けるような笑顔で喜んだ。
さらに白井は「僕もぜひ、出していただければと思います」と便乗。小野が「雑だろ！もっとちゃんとアピールしないと！」とツッコむと、「犬とかでもいい…あ、猫がいいです」とリクエストした白井。続けて、作中への登場に加え「声でも出たい」と立候補すると、「白井くんは“かずみ”としても出たいそうです！」とたかはしに後押しされ、「欲張りなんで僕は」と堂々話していた。
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」の門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。