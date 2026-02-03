『マペット・ショー』50周年記念特別エピソード、2月4日（水）配信！予告編が解禁

1976年から1981年にかけてアメリカで放送された大人気番組『マペット・ショー』の50周年を記念した特別エピソードが2月4日（水）よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信。

マペットたちとエグゼクティブプロデューサー兼ゲスト出演もするセス・ローゲンやマーヤ・ルドルフの姿も見えるキービジュアルと、スペシャルゲストのサブリナ・カーペンターがミス・ピギーと軽快でコミカルなトークを交わすシーンもご覧いただける予告編が一挙公開！

カーミットやミス・ピギーなど愛すべき仲間たちが再集結

「地球上で制作された最も人気のあるテレビ番組」

『マペット・ショー』は、ジム・ヘンソン制作によるオリジナルシリーズで、1976年から1981年までアメリカで放送され、100カ国以上で放映された。エルトン・ジョン、ダイアナ・ロス、ライザ・ミネリ、ポール・サイモンなど、これまで数多くの著名なゲストスターが出演してきた。過去の放送期間中には、エミー賞、グラミー賞、ピーボディ賞、BAFTA賞など数々の賞を受賞。1978年のタイム誌では「地球上で制作された最も人気のあるテレビ番組」と評された。

カーミットやミス・ピギーなど、愛すべきマペットたちが、マペット・シアターに帰ってくる！

この大人気番組『マペット・ショー』の50周年を記念した今回の特別エピソードでは、カーミットやミス・ピギーなど、愛すべきおなじみの仲間たちが再集結し、古典的なバラエティのノリはそのままに、40年以上ぶりの復帰となる本作のために用意された新たな音楽やコミカルなトークにコント、そして大混乱に満ちたショーの舞台裏をたっぷりとお届けする。

グラミー賞受賞のスーパースター、サブリナ・カーペンターを迎えたスペシャルなステージも！

さらに今回、特別ゲストにグラミー賞受賞のスーパースター、サブリナ・カーペンターを迎えたスペシャルなステージもお届け。他にもサプライズやファン必見のステージが盛りだくさん！約50年ぶりに再びオリジナルのマペット・シアターの舞台に立つマペットたちのショーを楽しもう！

そして本日公開となる予告編では、カーミットやミス・ピギーらのマペットたちはもちろん、スペシャルゲストのサブリナ・カーペンターのほか、エグゼクティブプロデューサー兼ゲスト出演するセス・ローゲンやマーヤ・ルドルフも登場する。

『マペット・ショー』は、2月4日（水）よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信開始となる。（海外ドラマNAVI）

