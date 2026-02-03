【2026年2月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2026年2月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。

シネフィルWOWOWプラス2026年2月の注目作

『ダブリン殺人課』（字・吹）

エドガー賞作家タナ・フレンチの小説をベースに映像化した話題作。田舎町の森で少女の遺体が発見される。この森では21年前に子どもの失踪事件が発生していた！

制作年：2019

製作国：イギリス

出演：キリアン・スコット／セーラ・グリーン／コンリース・ヒル

シネフィルWOWOWプラス2026年2月配信作品

■2月1日（日）配信開始

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン10

『星漢燦爛＜せいかんさんらん＞』

『ゾウズ・フー・キル』

『刑事カトリーネの殺人捜査録』（吹替版）

『SOKO：リンツ特別捜査班』

『ダブリン殺人課』（字・吹）

『ボーダーライン〜正義の悪党〜』

映画『愛を耕すひと』（字・吹）

■2月15日（日）配信開始

『Vienna Blood ／ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』（字・吹）

『驪妃-The Song of Glory-』

