【2026年2月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ
Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2026年2月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。
シネフィルWOWOWプラス2026年2月の注目作
『ダブリン殺人課』（字・吹）
エドガー賞作家タナ・フレンチの小説をベースに映像化した話題作。田舎町の森で少女の遺体が発見される。この森では21年前に子どもの失踪事件が発生していた！
制作年：2019
製作国：イギリス
出演：キリアン・スコット／セーラ・グリーン／コンリース・ヒル
シネフィルWOWOWプラス2026年2月配信作品
■2月1日（日）配信開始
『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン10
『星漢燦爛＜せいかんさんらん＞』
『ゾウズ・フー・キル』
『刑事カトリーネの殺人捜査録』（吹替版）
『SOKO：リンツ特別捜査班』
『ダブリン殺人課』（字・吹）
『ボーダーライン〜正義の悪党〜』
映画『愛を耕すひと』（字・吹）
■2月15日（日）配信開始
『Vienna Blood ／ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』（字・吹）
『驪妃-The Song of Glory-』
（海外ドラマNAVI）
