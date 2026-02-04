お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。大のドラマ好きゆえの悩みを語った。

お笑いコンビ「ジグザグジギー」の池田勝がドラマ好きだという話題に。土屋伸之は「元々めちゃくちゃ見てたのは池田くん。俺いつも池田くんにおすすめのドラマ聞いてたの。でも5年前くらいから塙さんが週36本見るようになった。秒速で抜いていったから今塙さんに聞くだけになっちゃった。全然池田くんに聞かなくなった」と笑いながら明かした。

塙は「池田は凄いすねちゃった。“人のキャラを奪わないでください”って言われたことある」と告白。「“今何本見てる？”って言ったら、今3本くらいしか見てない。見てないじゃねぇか」と明かして、笑いを誘った。

続けて、塙が「元々8本くらいだったけどね」と明かすと、土屋は「それでも凄いよ。30本が異常なの」と話した。

塙は自身について「昨日の火曜日のドラマも5本全部見ています。きょうの朝全部見ました。全てちゃんと見てます」と宣言。「遅れたら終わりなんですよ。遅れたら間に合わないんです」とドラマ視聴に追われていることを明かすと、土屋とお笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつは「見なくていいだろ」「何に追われてるんですか？」と口々にツッコんだ。

安藤が「それぞれストーリーとか出演者さんとか全部頭に入ってるんですか？」と疑心暗鬼で聞くと、塙は「全部頭に入ってる。だって全部見てるんだから入ってますよ」と答えた。