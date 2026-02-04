ボーイズグループ「MONSTA X（モンスタエックス）」メンバーI．M（30）が、舞台上で断髪式を行った。1日にソウル市内で、26年ワールドツアーの「THE X：NEXUS」の3日目の公演を終えた。

I．Mは9日に韓国陸軍に入隊する。韓国軍は、髪を短く切らないといけないため、あえてファンの前で長い髪を短く切った。本格的に丸刈りにする前に、メンバーらがはさみを入れたが、MINHYUK（ミンヒョク）が間違えてイヤホンのコードまで切ってしまうハプニングもあった。

22年以来4年ぶりのワールドツアーで、6人そろうコンサートはしばらく見られなくなる。I．Mは公演の最後に「実は、腰の状態があまり良くない。（入隊前なので）無理しなくてもいいと言われたけれど、軍隊に入る前の最後の公演だから、休むわけにはいかなかった」と話した。また「初日の公演を終えて（腰の痛みが続いたため）『どうしよう』と心配したが、結局2日目、3日目まで続けることになった。愛の力がすごい」と、目を真っ赤にしてファンに感謝の気持ちを伝えた。

続けて「10年以上、MONSTA Xとして活動してきたが、しばらく中断して（軍隊に）行ってきます。お兄さん（メンバー）たちもいるし、MONBEBE（モンベベ、公式ファン名）もいるから、舞台の上で髪を剃ろうと思っている」と、断髪式を実施した。

日本では、4月28日から2日間は千葉、5月3日から2日間は大阪でコンサートを開く。I．Mは、参加しない。