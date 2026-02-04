3児の母・近藤千尋「ご飯ストック作りから始まる朝」子供用の料理公開「忙しいのに尊敬」「何にでも使えそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】モデルの近藤千尋が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。三女のご飯ストック作りの様子を公開し、注目を集めている。
◆近藤千尋、三女のご飯ストック作りを公開
近藤は「こっさんのご飯ストック作りから始まる朝」とつづり、朝の調理風景を公開。「今日もがんばろ」と前向きな言葉を添え、食材を煮込む様子を公開している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「料理上手」「忙しいのに尊敬」「真似したい」「丁寧な暮らし」「何にでも使えそうな料理で真似したい」「母として素敵」「見ていて元気をもらえる」などの反響が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
