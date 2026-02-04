渡辺満里奈、貴重品を置き忘れで「住宅街に警備員が…」夫・名倉潤の提案に共演者「事件やん」
【モデルプレス＝2026/02/04】タレントの渡辺満里奈が、3日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。貴重品が入ったバッグを置き忘れてしまったエピソードを振り返った。
この日のスタジオトークで渡辺は「保険証や免許証が入ってる財布と携帯電話と手帳と家の鍵が入ったバッグをとあるサービスエリアに置いてきてしまった」と告白。「戻って（置いていた場所を）見たけどないし、警察に届けても見つからなくて。住所も名前も分かるのに、鍵も入っていたっていう。すごく怖くて」と当時の心境を振り返った。
また、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤は危機管理に厳しいタイプだと明かし「鍵を替えるまで警備員を雇う」と決断したという。渡辺が「住宅街に警備員が立つみたいな。めっちゃ物々しい感じになってしまって」と話すと、MCで落語家の笑福亭鶴瓶は「事件やん」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。（modelpress編集部）
