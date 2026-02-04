吉谷彩子「初めて恵方巻きを作りました」具沢山な写真公開「完成度高い」「乾杯したくなっちゃう」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の吉谷彩子が2月3日、自身のInstagramを更新。初めて作った巻き寿司を披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳ビズリーチ美女「完成度高い」数種類の具材がぎっしりなお手製恵方巻き
吉谷は「今日は節分ですね」「この前初めて恵方巻きを作りました！お酒を飲みながらみんなでしゃべって作るの楽しすぎて幸せでした〜」とつづり、具沢山の恵方巻を披露。マグロやキュウリ、玉子など、数種類の具材がぎっしり入った巻き寿司の美しい断面が写し出されている。初めてとは思えないほどバリエーション豊かで、完成度の高い仕上がりとなっている。
この投稿には「飯テロです」「完成度高い」「具沢山でめっちゃ美味しそう」「一緒に乾杯したくなっちゃう」「プライベートが垣間見えて嬉しい」「幸せのおすそ分けもらった気分」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆吉谷彩子、初めての恵方巻披露
◆吉谷彩子の投稿に反響
