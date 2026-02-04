“韓国陸上界のaespa・カリナ”、バラエティ界の注目株に！人気恋愛リアリティ番組出演も話題

“韓国陸上界のaespa・カリナ”と呼ばれる女子陸上選手、キム・ミンジが、バラエティ界のホットスターとして注目を集めている。

1996年生まれのキム・ミンジは、韓国・忠北体育高校出身で、2014年に開催された「第43回春季全国中高陸上競技大会」の400メートルで優勝し、頭角を現した。

【写真】“陸上界のカリナ”と呼ばれるキム・ミンジ、大胆水着姿

2018年には全国体育大会と全国大学陸上競技大会の400メートルを総なめにし、一躍脚光を浴びた。実力に加え、際立つビジュアルでも人気を集めたキム・ミンジは、アイドルグループaespaのメンバー・カリナに似ていることから“韓国陸上界のカリナ”という愛称で親しまれている。

キム・ミンジ

キム・ミンジ

美貌とスター性を兼ね備え、陸上選手としてだけでなくタレントとしても活躍するキム・ミンジは、SBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）、TV朝鮮のサバイバルバラエティ『生存王』（原題）、Channel Aのスポーツバラエティ番組『野球女王』（原題）など、さまざまな番組に出演し、大衆的な人気と認知度を高めてきた。

（写真＝Netflix）キム・ミンジ

特に、1月20日に初公開されたNetflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5への出演が発表された際は、大きな話題を呼んだ。毎シーズン“注目株”が誕生する人気番組だけに、キム・ミンジの参加はそれだけで十分なトピックとなった。

なお、キム・ミンジをはじめ、ミス・コリア出身のキム・ゴウン、チェ・ミナス、パク・ヒソンらが出演する『脱出おひとり島』シーズン5は、現在、Netflixで第1話から第10話まで配信されている。