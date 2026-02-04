AKB48メンバー、透け感タイツ×ルーズソックスのディズニーコーデ披露「可愛すぎてお城より目立ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】AKB48の山内瑞葵が2月3日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際のオフショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】24歳AKB48人気メン「可愛すぎてお城より目立ってる」透け感タイツで美脚際立つ
山内は「＃ディズニーパルパルーザ」「＃ミニーのファンダーランド」とハッシュタグをつけ、東京ディズニーランドのスペシャルイベントを楽しむ様子を複数枚投稿。「城前モニュメントたちも可愛すぎるね」とつづり、大きなリボンとハートが付いたピンクのカチューシャを付け、白のダウンジャケットにミニボトムを合わせたキュートな装いを披露した。透け感のあるタイツに、ボリュームのある白いルーズソックスを重ね、美しい脚が際立つ冬のディズニーコーディネートとなっている。
この投稿には「脚が綺麗」「理想のディズニーコーデ」「着こんでいても透明感ある」「センス良すぎ」「最高に綺麗で見惚れる」「可愛すぎてお城より目立ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山内瑞葵、タイツ×ルーズソックスで美脚際立つ
◆山内瑞葵の投稿に反響
