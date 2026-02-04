TXT・ヒュニンカイ、爽やかウィンクでファンのハートを射抜く！「ソウルファッションウィーク」に登場

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヒュニンカイが、抜群のビジュアルで会場を圧倒した。

2月4日、ソウル・東大門（トンデムン）デザインプラザ（DDP）にて「2026 F/W ソウルファッションウィーク」クァク・ヒョンジュ コレクション（Kwak Hyun Joo Collection）のファッションショーが開催された。

【写真】「彼氏ですか？」ヒュニンカイ、ファン悶絶の横顔SHOT

今回の「2026 F/W ソウルファッションウィーク」は2月8日まで開催され、DDPを中心に15ブランドのファッションショー、92ブランドが参加するトレードショー、ソウルファッションフォーラム、そして市民参加型プログラムなどが展開される。

この日、ヒュニンカイは洗練されたオールブラックのコーディネートで登場。183cmのスラリと伸びた手足が際立つモデル顔負けのスタイルと、王子様のような端正なルックスで、会場中の視線を釘付けにした。

なお、ヒュニンカイが所属するTOMORROW X TOGETHERは、2月7日・8日に京セラドーム大阪で日本ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。