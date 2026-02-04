ライブ中に失神したFTISLANDのチェ・ミンファン、健康状態を自ら説明「僕自身も驚きました」

ライブ中に失神したロックバンドFTISLANDのドラマー、チェ・ミンファンが、自身の健康状態についてコメントした。

チェ・ミンファンは2月3日、ファン向けコミュニティにコメントを投稿。

【写真】「胸にお金を…」チェ・ミンファン衝撃の性売買疑惑

「デビューしてから今まで倒れたことがなかったので、皆さんもかなり驚かれたと思います。実は僕自身もとても驚きました」と切り出した。

続けて「体調が少し良くない状態ではありましたが、あそこまでとは思っていませんでした。今はしっかり回復して、よく食べて、よく休んでいますので、あまり心配しなくても大丈夫だと思います」と伝え、ファンを安心させた。

さらに「早く元の姿に戻って、力強くドラムを叩く姿をお見せします。驚かせてしまったファンの皆さん、会場に来てくださった観客の皆さんに申し訳なく思っています。また、心配してくださったフェスティバル関係者の皆さんには感謝しています」と付け加えている。

（写真提供＝OSEN）チェ・ミンファン

チェ・ミンファンは1月31日に京畿道高陽市の一山KINTEXで開催された音楽イベントのステージ上で、ライブ中に失神したと報じられた。

所属事務所のFNCエンターテインメントは、「公演中に一時的な脱水・疲労症状があり、医療スタッフの確認を受けた。現在、健康に大きな問題はないことが確認されている」とコメントしている。

なお、FTISLANDは1月29日にFNCエンターテインメントと再契約を締結。来る3月7日には、約10年ぶりとなる韓国ファンミーティングを開催する予定だ。