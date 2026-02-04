【グランデスケール ルミティア】 6月 発売予定 価格：14,300円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ルミティア」を通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付を開始した。発売は6月を予定し、価格は14,300円。

本商品は「アルカナディア」シリーズの「ルミティア」を全高約25㎝のグランデスケールモデルで立体化したもの。好評につき完売していたが、2月4日にコトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約受付が再開された。

各部専用パーツの組み換えにより、非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現でき、頭部羽飾りの接続穴を塞ぐカバーパーツが付属し、装飾を外した標準的な髪型を再現することができる。

4種類のタンポ印刷済みの表情パーツが付属し、特徴的な大型の翼はシルエットを崩さない位置に配置されたジョイントパーツにより、有機的で美麗なデザイン性とフレキシブルな可動性を両立している。

また、コトブキヤショップ限定特典として「もぐもぐ顔パーツ」が付いてくる。

(C) KOTOBUKIYA