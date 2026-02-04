東貴博･安めぐみ、家族そろって節分…愛娘の鬼姿写真など公開
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博とタレントの安めぐみが３日、それぞれオフィシャルブログを更新。家族そろって節分を楽しむ様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、東は「節分！豆まき〜！」と題してブログを更新すると「今日は節分 家族で豆まき」と報告し、鬼のお面をつけた“うた鬼”こと 10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの２ショットや２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんにお面を合わせた“もか鬼”の姿を公開。「可愛いね〜」と娘たちへの愛情をにじませた。
豆まきについては「もか様が拾って食べると危ないので小袋のまま豆まき」「片付けも簡単」と安全面への配慮と実用的な工夫を紹介。さらに「でん六豆だとお面も付いてくるからいいのよね」と節分アイテムのおすすめポイントも。
その後、家族で恵方巻きも堪能したという東。恵方巻きを頬張る自身の姿とともに「食べてる時 めちゃくちゃ鬼めぐみが話しかけてくる」と明かし、夫婦の仲むつまじいやり取りをユーモアたっぷりに振り返った。
一方、安も同日「お知らせと節分。」と題したブログを更新。「今日は２月３日、節分でしたね」と切り出し「今年もお面をつけて、家族で豆まきをしました」と家族そろっての節分行事を報告。鬼のお面を手にした長女と安との２ショットや子どもたちの姿を公開。
ブログの最後には「明日４日は、日本テレビ21時〜『上田と女が吠える夜』に出演しています」と出演情報も告知し「皆さん今日も１日お疲れ様でした」とファンを気遣う言葉で締めくくった。
これらの投稿にファンから「家族で節分、いいですね」「幸せが溢れてます」「何ともかわいい鬼さん」「福もいっぱい来そう」「うたちゃん萌歌ちゃん 大きな声で鬼退治しようねぇ」「ご家族みんなでお面を付けて豆まき楽しそう」などの声が寄せられている。
東と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
