ドジャース・大谷翔平（31）が2月3日（現地時間）にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンを題材にした絵本『Decoy Saves Opening Day（邦題・デコピンのとくべつないちにち）』の販売開始を報告した。

【写真を見る】長女が手を上げて…大谷が投稿した久々の「娘写真」。ファミリーでハワイで過ごしていた真美子さんとの“黒白カップルコーデ”も

「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と記された投稿。絵本はマイケル・ブランク氏と大谷の共同著者で、米・ハーパーコリンズ社から出版された。日本では3月20日にポプラ社から販売開始予定だ。スポーツ紙記者が語る。

「絵本の発売にファンが喜んだのはもちろんですが、今回の投稿は大谷選手とデコピン、そして娘さんのスリーショットが公開されたことが大きな話題になりました。

昨年4月に誕生した第一子となる娘さんについては、誕生時に小さな足の裏の写真がインスタで公開されて以来、約10か月ぶりの公開となりました。2度目となる"お披露目"とあって、ファンやメディアも注目しています」

大谷が今回公開した写真は、芝生に座った自身の足の間にデコピンと長女がいる状態を、上から撮影したもの。大谷を背もたれにして座っている長女は、元気に手をあげている。MLB関係者が語る。

「昨シーズンの大谷は試合前に妻子の通院に付き添ったり、試合後は直帰したりと、子育てに奔走していた印象があります。

一方、夏頃からはドジャースタジアムに妻・真美子さん（29）がベビーカーを押して観戦しに来るようになったこともあって、娘さんは順調に成長しているんだなと感じていました」

直近のオフは、家族全員で旅行に出ていたようだ。前出・MLB関係者が続ける。

「12月、真美子さんの誕生日の時期に、大谷一家がハワイで目撃されていました。当時は大谷さんと真美子さんがそれぞれ黒と白のファッションに身を包んだ"カップルコーデ"で、大谷さんが娘さんを乗せたベビーカーを押していましたね。娘さんの飛行機利用にも不安がなくなってきたということでしょう」

プライベートを重んじ、家族に関する情報はあまり積極的に発信してこなかった大谷。それだけに今回の写真はファンから驚きを持って受け止められているが、広告会社関係者は「今後、娘さんの写真をどう使っていくのかが気になります」と語る。

「大谷夫妻はこの先、子どもの健全な成長を支える事業を展開していきたいという思いが強いのではないでしょうか。

今回販売された著書も幼児向けの絵本ですが、それを強く表すのが昨年の『SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）』設立ですよね。ロゴには娘さんのシルエットもデザインされ、財団の目的には子どもの未来に関する取り組みが含まれていました。

アメリカでは子どもや家族との関係をオープンにする文化があります。カブス・鈴木誠也選手（31）も息子をヒーローインタビューに呼ぶなどしていました。大谷夫妻が顔出しを含め娘さんを"完全お披露目"するかはわかりませんが、この先、娘さんの写真をSNSなどで使う機会は増えるのかもしれません。今回の投稿を見るかぎり、大谷さんの価値観に変化があったということなのでしょう」

子ども関連の事業については、真美子さんの意思も関係していそうだ。

「真美子さんは大学時代から、教育分野に興味を持っていたと聞いています。大谷も学校の教員に敬意を持っているということをインタビューなどで明かしていますが、教育や子育てを重視するのは夫妻の共通点なのかもしれません」

明らかになりつつある大谷夫妻の"方向性"。ファミリーは今後、どのようなアイコンになっていくのだろうか。