渡辺美奈代、豪華節分ごはん＆恵方巻き頬張る夫婦ショット公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が３日、オフィシャルブログを更新。節分の日の“節分ごはん”や夫の“もやしくん”と並んで恵方巻きを楽しむ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「節分ごはん」と題してブログを更新すると、茶碗蒸しをはじめ麹で作ったから揚げやローストビーフ、彩り豊かなサラダなど竹製のランチョンマットに並んだ豪華な“節分ごはん”を写真とともに紹介。けんちん汁については「撮り忘れ」とつづり、親しみやすい一面ものぞかせた。
続く「恵方巻き」と題したブログでは、「今年は南南東を向いて恵方巻きをいただきます」と節分ならではの風習を報告。恵方巻きは、寿司チェーン店『すしざんまい』で購入したもので、チームMinayoのみんなの分も用意したことを明かした。
さらに、「夫婦ショット」と題してブログを更新。夫と並びながら豪快に恵方巻きを頬張る姿とともに「恵方巻きと夫婦ショット！」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「節分ご飯美味しそう」「とっても…素敵」「節分ご飯全部とっても美味しそう」「節分ごはん素晴らしい」「テーブルコーデ素敵」「さすが」「皆さまで節分を！たくさんの福が来ますね」「かわいい〜」「素敵なご夫婦ショット！」「楽しそう」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。
