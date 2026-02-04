４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３４．４７ポイント（０．８５％）高の４１０２．２０ポイントと続伸した。

人民元高の進行が投資家心理の支えとなる流れ。中央銀行の中国人民銀行は４日、人民元相場の対米ドル基準値を２日続けて元高方向に設定した。対米ドルの基準値としては、２０２３年５月以来の元高水準。上海外国為替市場でも、元高進行の動きが鮮明化している。海外マネーの還流や、人民元資産価値の向上が期待された。中国の政策に対する期待感も持続。市場関係者の間には、春節９連休（２月１５〜２３日）前に金融緩和が発表されるとの観測もある。市場活性化にも期待感。上海証券取引所が発表した最新データによると、同証取のＡ株新規口座開設数は２０２６年１月に４９１万５８００口座まで拡大した。前月比で８９％増、前年同月比で約２１３％増と大幅に伸び、約１５カ月ぶりの高水準を記録している。外部環境の不透明感などで弱含む場面がみられたものの、指数は引けにかけて上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、石炭の上げが目立つ。中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）とエン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が８．８％高、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が７．１％高で引けた。

不動産株も高い。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が７．６％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が６．１％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が５．７％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が４．５％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が３．７％ずつ上昇した。

自動車株もしっかり。北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が４．３％高、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が３．９％高、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が２．７％高、上海汽車集団（６００１０４／ＳＨ）が１．２％高で取引を終えた。インフラ建設株、軍需・宇宙産業株、消費関連株、公益株、金融株、運輸株、建材株なども買われている。

半面、ハイテク株はさえない。産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．２％、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が３．８％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．５％、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が２．９％、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が２．３％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が６．１％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．２％逆行安した。メディア関連株、産金株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．５５ポイント（０．５９％）高の２６４．６５ポイント、深センＢ株指数が６．５５ポイント（０．５３％）高の１２３９．３２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）