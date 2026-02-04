ABS秋田放送

秋北バスは、5日の一般路線バスの運行予定を発表しました。

依然として大雪による道路状況の悪化で車両のすれ違いができない場所があるなど、運行の安全が確保できないため一部は運休するということです。

運行路線は徐々に増えていますが、5日は迂回運行で乗降できない停留所もあるということです。

＜2月5日の影響のある路線＞

路線バス（▲一部区間を迂回運行）
＊大館市
大館市内循環「ハチ公号」　▲沼館、沼館温泉
獅子ヶ森環状線　　　　　　▲釈迦内坂の上～天下町間
陣場・矢立ハイツ線　　　　▲陣場～上陣場間、日景温泉入口、矢立温泉前
大館田代線　　　　　　　　▲東大館駅、御坂
大館鷹巣線　　　　　　　　▲大堤神社前～綴子間
大館小坂線　　　　　　　　▲大館樹海ドーム入口～小茂内入口間、清風荘前、新沢
北陽中学校線　　　　　　　×始発より運休
花輪大館線　　　　　　　　×始発より運休
大館比内線　　　　　　　　×始発より運休
さわやかみなみ号　　　　　×始発より運休
たしろたけのこ号　　　　　〇通常運行再開
ほほえみひない号　　　　　×始発より運休

＊鹿角市・小坂町
花輪大館線　　　　　　　　×始発より運休
大館小坂線　　　　　　　　▲樹海の里前～小茂内入口間、清風荘前、新沢

＊北秋田市
大館鷹巣線　　　　　　　　▲大堤神社前～綴子間
薬師山スキー場（七座）線　▲相善町～坊沢会館前

＊能代市
能代二ツ井線　　　　　　　▲谷地～新富根間、竜ヶ沢～二ツ井小学校前間
はまなす号　　　　　　　　×始発より運休
しののめ号　　　　　　　　×始発より運休

高速バス
みちのく号　　　　　　　　▲高速大館


▲迂回運行のため立ち寄らないバス停の一覧

＊大館市
ハチ公号　　　　　　×沼館、沼館温泉
獅子ヶ森環状線　　　×釈迦内坂の上、釈迦内体育館入口、台野道下、獅子ヶ森一区、獅子ヶ森、上天下町、天下町
陣場・矢立ハイツ線　×陣場、中陣場、上陣場、日景温泉入口、矢立温泉前
大館田代線　　　　　×東大館駅、御坂
大館鷹巣線　　　　　×綴子、綴子坂下、綴子小学校前、鷹巣技術専門校前、大堤神社前
大館小坂線　　　　　×大館樹海ドーム入口、樹海の里前、上代野、長木小学校前、大茂内、小茂内入口、清風荘前、新沢

＊小坂町
大館小坂線　　　　　×樹海の里前、上代野、長木小学校前、大茂内、小茂内入口、清風荘前、新沢

＊北秋田市
大館鷹巣線　　　　　×綴子、綴子坂下、綴子小学校前、鷹巣技術専門校前、大堤神社前
薬師山スキー場線　　×相善町、坊沢羽立、坊沢上町、坊沢、坊沢会館前

＊能代市
能代二ツ井線　　　　×谷地、鶴形、下鶴形、昭和新田入口、鳥屋場踏切、羽立新田入口、羽立、中羽立、伝承館前、富根橋、富根、新富根、竜毛沢、下切石、切石、米白橋、球場入口、薄井、銀杏橋、二ツ井小学校前


今後の道路状況により、新たな運休、迂回路線の発生、運休期間延長の可能性があります。

道路状況が回復次第、運行を再開する予定です。

最新の運行情報をご確認ください。