兵庫県らしさを感じる「兵庫県のお土産」ランキング！ 2位「ゴーフル」を抑えた1位は？【2026年調査】
この地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、兵庫県らしさを感じる「兵庫県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「兵庫県は有名な洋菓子屋さんが多くあるので、お土産のバリエーションは数多くあるが、定番といえば、ゴーフルだと認識しているので」（50代男性／兵庫県）、「美味しくておしゃれで兵庫らしいお土産だから」（30代女性／石川県）、「自分では普段食べないけどもらえると特別な気持ちになるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「つい買ってしまう。4つ入りがお得感あって好き。期間限定の味もあり、行く時々で選択肢があり楽しい」（20代女性／長野県）、「まろやかでなめらかなプリンで兵庫県らしさを感じます」（50代女性／広島県）、「地元限定で地元にちなんだ有名なお土産だと思います」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、兵庫県らしさを感じる「兵庫県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ゴーフル（神戸風月堂）／89票2位にランクインしたのは、神戸風月堂の「ゴーフル」です。サクサクとした薄焼きの生地にバニラ、ストロベリー、チョコのクリームをサンドした銘菓。異国情緒あふれる神戸のハイカラな雰囲気と、世代を問わず愛される上品な甘さが特徴です。
回答者からは「兵庫県は有名な洋菓子屋さんが多くあるので、お土産のバリエーションは数多くあるが、定番といえば、ゴーフルだと認識しているので」（50代男性／兵庫県）、「美味しくておしゃれで兵庫らしいお土産だから」（30代女性／石川県）、「自分では普段食べないけどもらえると特別な気持ちになるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：神戸プリン（トーラク）／101票1位には、トーラクの「神戸プリン」が選ばれました。卵と生クリームの深いコクと、柑橘系のリキュールがほのかに香る爽やかな味わいで、神戸を代表するスイーツとして君臨しています。パッケージに描かれたノスタルジックなイラストも、神戸の洗練されたイメージを象徴しています。
回答者からは「つい買ってしまう。4つ入りがお得感あって好き。期間限定の味もあり、行く時々で選択肢があり楽しい」（20代女性／長野県）、「まろやかでなめらかなプリンで兵庫県らしさを感じます」（50代女性／広島県）、「地元限定で地元にちなんだ有名なお土産だと思います」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)