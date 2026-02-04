アイドルグループ・Peel the Appleの元メンバーである黒嵜菜々子さんは2月3日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになったコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：黒嵜菜々子さん公式Instagramより）

アイドルグループ・Peel the Appleの元メンバーである黒嵜菜々子さんは2月3日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになったコーディネートを披露しました。

【写真】黒嵜菜々子の美太ももあらわなミニ丈コーデ

黒嵜さんが公開したのは、座り姿がキュートな4枚のソロショット。ブラウンのショート丈コートを主役にしたコーディネートです。超ミニ丈のボトムスからはタイツをはいた太ももがあらわになっており、抜群のスタイルが際立っています。

コメントでは、「なんでそんなに可愛いのー？」「可愛い顔しやがって〜」「可愛さが異次元なんよ」「タイツ正義」「今日もメチャクチャキャワイイよ！」「いや、可愛いって」と、絶賛する声が相次いでいます。

Instagramで抜群のスタイルを生かしたミニ丈のコーディネートを多数公開している黒嵜さん。1月31日には「ストリートも好きでしょ〜」とつづり、赤いジャージにミニ丈のボトムスをあわせたカジュアルなコーディネートを披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)