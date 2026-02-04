「タイツ正義」黒嵜菜々子、美太もも際立つ超ミニ丈コードに反響「可愛さが異次元なんよ」「いや、可愛いって」
アイドルグループ・Peel the Appleの元メンバーである黒嵜菜々子さんは2月3日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになったコーディネートを披露しました。
【写真】黒嵜菜々子の美太ももあらわなミニ丈コーデ
コメントでは、「なんでそんなに可愛いのー？」「可愛い顔しやがって〜」「可愛さが異次元なんよ」「タイツ正義」「今日もメチャクチャキャワイイよ！」「いや、可愛いって」と、絶賛する声が相次いでいます。
(文:五六七 八千代)
「なんでそんなに可愛いのー？」黒嵜さんが公開したのは、座り姿がキュートな4枚のソロショット。ブラウンのショート丈コートを主役にしたコーディネートです。超ミニ丈のボトムスからはタイツをはいた太ももがあらわになっており、抜群のスタイルが際立っています。
「ストリートも好きでしょ〜」Instagramで抜群のスタイルを生かしたミニ丈のコーディネートを多数公開している黒嵜さん。1月31日には「ストリートも好きでしょ〜」とつづり、赤いジャージにミニ丈のボトムスをあわせたカジュアルなコーディネートを披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
